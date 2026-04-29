Лили Иванова и Васил Найденов пеят пред “Св. Александър Невски” за 25-годишнината на БГ Радио

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Историята на съвременната българска поп и рок музика на една сцена - това е мотото на големия концерт, с който БГ Радио ще отбележи 25-ата си годишнина. Верен на него, екипът му наистина ще събере най-големите ни звезди на едно място на сцената на открито пред храм-паметника “Свети Александър Невски” на 12 юни.

Примата Лили Иванова, която бе специален гост на церемонията по връчването на годишните награди на БГ Радио миналия май, ще пее и на юбилейния концерт. Там ще е и другата голяма звезда - Васил Найденов.

Васил Найденов на Годишните музикални награди на БГ Радио миналия май

Със свои изпълнения публиката ще зарадват още много любими изпълнители на няколко поколения - Братя Аргирови, Веселин Маринов, Любо Киров, Криско.

Креативен директор на концерта е Марвин Дайтман, който прави спектаклите за годишните музикални награди на БГ Радио и международни продукции като “Евровизия”. Работил с артисти от световната сцена като Мадона и Роби Уилямс, Дайтман развива сценична концепция със съвременна визия, силно технологично присъствие и продукционни стандарти на най-високо световно ниво.

Водещи ще са Мария Бакалова и Юлиан Вергов.

Билетите за юбилейния концерт са вече в продажба и са от 20 до 125 евро.

