Сватбена сцена със Сидни Суини разпали нов спор около „Еуфория“

Последният епизод на „Еуфория" със Сидни Суини предизвика бурни реакции сред феновете. Поводът не беше само сватбата на героинята ѝ Каси, а и дръзката булчинска рокля, която открадна вниманието на публиката.
В третия епизод от третия сезон героинята на Суини, Каси Хауърд, се омъжва. Макар Каси да мечтае за „изискана сватба", тя се появява с дълбоко изрязана корсетна рокля, която оставя малко на въображението и предизвика множество реакции онлайн. Докато Каси танцува първия си танц със съпруга си Нейт Джейкъбс, изигран от Джейкъб Елорди, лепенките под роклята ѝ продължават да се виждат.
„Каси казва, че няма да има евтина сватба, а в същото време лепенките ѝ се виждат изцяло през булчинската рокля", написа потребител в X.
„Искаше изискана сватба, а лепенките ѝ са на показ...", добави друг. „Видях в Инстаграм, че дизайнерката на костюмите е казала, че Сидни постоянно е имала проблеми с роклята, затова просто са решили да го приемат като част от образа, защото това е толкова типично за Каси", коментира трети.
Други похвалиха актьорската игра на Суини в епизода. „Сидни Суини винаги е можела да играе. Независимо какво мислите за нея, тя знае какво прави пред камерата", написа един потребител.
„Фактът, че Сидни Суини е запазила цялата си актьорска сила за този сватбен специален епизод на „Еуфория", е лудост", коментира друг. „Само с този епизод тя направи едно от най-добрите телевизионни изпълнения на годината."
Още по време на снимките на сватбения епизод от третия сезон на „Еуфория" е станало ясно, че роклята на Суини, с изключително дълбоко деколте, лесно може да създаде проблеми.
„На Сидни постоянно ѝ се случваха инциденти с роклята", каза дизайнерката на костюмите Наташа Нюман-Томас пред „Инстайл". „Казах си: добре, няма да я фиксираме с лепенки. Ще го приемем. Решихме да направим специални лепенки от същата ръчно бродирана материя и да приемем този риск, защото това е толкова Каси."
Дизайнерката обясни, че роклята отговаря на „психологията на Каси", която е искала да бъде „принцеса" в големия си ден.
„Наистина искахме тя да се почувства специална", каза Нюман-Томас. „Исках да направя най-красивата, секси булчинска рокля, с едва доловима нотка на кич, защото това е Каси."
Суини е обект на критики всяка седмица след премиерата на сезона на 12 април. Образът ѝ на Каси Хауърд досега се фокусира основно върху желанието на героинята да започне профил в OnlyFans, за да плати за пищната сватба, която планира.
„Нямам думи за Сидни, тази сцена е наистина ужасна", написа потребител за сцената, в която героинята на Суини позира като „възрастно бебе" за съдържание в OnlyFans.
Зрители онлайн бързо обвиниха създателя на сериала, че „унижава" Суини чрез сюжетната линия с OnlyFans.
„Сидни Суини в сезон 3 буквално е унижавана. Не разбирам как не го виждат. Не става дума за ролята ѝ, тя е сведена основно до това да бъде унижавана. Така няма да спечели никакви награди", написа потребител в X, след което спомена бъдеща сцена. „Обличат я като бебе, карайки я да се преструва на бебе с биберон. Защо?"
Колежката ѝ от „Еуфория" и бивш модел в OnlyFans Клои Чери нарече сюжетната линия на Каси „напълно безумна" предвид привилегирования живот на героинята.
„Хората имат най-странни представи и фантазии, че секс работата е едва ли не овластяваща. Виждали сме всички тези новини от типа: „Модел от OnlyFans печели 700 милиарда долара за месец", и всички реагират с „уау", каза тя пред „Рифайнъри29". „Честно казано, мисля, че тези неща са до голяма степен дим и огледала. Не знам. Дори не разбирам напълно какво означава да си в OnlyFans. Честно, дори не знам какво правят хората там."
„Трудно е да се каже дали това би дало някаква сила на Каси", добави тя. „Очевидно Каси е изключително привлекателна, така че вероятно би изкарвала много пари. Но е безумно да видиш човек с живота на Каси да се обърне към секс работа. Все едно си казваш: Боже, дотам ли стигнахме като общество? Наистина смятам, че OnlyFans е странен и налудничав феномен на 2020-те, към който един ден ще гледаме назад с голямо недоумение."
Чери се присъедини към актьорския състав на „Еуфория" като Фей Валънтайн във втория сезон. Ролята, която първоначално е очаквала да бъде малка, се разрасна и тя има повече екранно време в третия сезон. Преди е смятала, че няма да може да пробие в Холивуд заради миналото си в OnlyFans.
„OnlyFans и секс работата станаха по-нормализирани, но това е буквално само заради капитализма и влошаването на икономиката", уточни тя. „Няма нищо общо с овластяване, сила или нещо подобно. На 100% е свързано с факта, че живеем в капитализъм и икономиката е ужасна. Затова хората се обръщат в тази посока." , съобщава БГНЕС.