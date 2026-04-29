Сватбена сцена със Сидни Суини разпали нов спор около „Еуфория“

Последният епизод на „Еуфория" със Сидни Суини предизвика бурни реакции сред феновете. Поводът не беше само сватбата на героинята ѝ Каси, а и дръзката булчинска рокля, която открадна вниманието на публиката.

В третия епизод от третия сезон героинята на Суини, Каси Хауърд, се омъжва. Макар Каси да мечтае за „изискана сватба", тя се появява с дълбоко изрязана корсетна рокля, която оставя малко на въображението и предизвика множество реакции онлайн. Докато Каси танцува първия си танц със съпруга си Нейт Джейкъбс, изигран от Джейкъб Елорди, лепенките под роклята ѝ продължават да се виждат.

„Каси казва, че няма да има евтина сватба, а в същото време лепенките ѝ се виждат изцяло през булчинската рокля", написа потребител в X.

„Искаше изискана сватба, а лепенките ѝ са на показ...", добави друг. „Видях в Инстаграм, че дизайнерката на костюмите е казала, че Сидни постоянно е имала проблеми с роклята, затова просто са решили да го приемат като част от образа, защото това е толкова типично за Каси", коментира трети.

Други похвалиха актьорската игра на Суини в епизода. „Сидни Суини винаги е можела да играе. Независимо какво мислите за нея, тя знае какво прави пред камерата", написа един потребител.

„Фактът, че Сидни Суини е запазила цялата си актьорска сила за този сватбен специален епизод на „Еуфория", е лудост", коментира друг. „Само с този епизод тя направи едно от най-добрите телевизионни изпълнения на годината."

Още по време на снимките на сватбения епизод от третия сезон на „Еуфория" е станало ясно, че роклята на Суини, с изключително дълбоко деколте, лесно може да създаде проблеми.

„На Сидни постоянно ѝ се случваха инциденти с роклята", каза дизайнерката на костюмите Наташа Нюман-Томас пред „Инстайл". „Казах си: добре, няма да я фиксираме с лепенки. Ще го приемем. Решихме да направим специални лепенки от същата ръчно бродирана материя и да приемем този риск, защото това е толкова Каси."

Дизайнерката обясни, че роклята отговаря на „психологията на Каси", която е искала да бъде „принцеса" в големия си ден.

„Наистина искахме тя да се почувства специална", каза Нюман-Томас. „Исках да направя най-красивата, секси булчинска рокля, с едва доловима нотка на кич, защото това е Каси."

Суини е обект на критики всяка седмица след премиерата на сезона на 12 април. Образът ѝ на Каси Хауърд досега се фокусира основно върху желанието на героинята да започне профил в OnlyFans, за да плати за пищната сватба, която планира.

„Нямам думи за Сидни, тази сцена е наистина ужасна", написа потребител за сцената, в която героинята на Суини позира като „възрастно бебе" за съдържание в OnlyFans.

Зрители онлайн бързо обвиниха създателя на сериала, че „унижава" Суини чрез сюжетната линия с OnlyFans.

„Сидни Суини в сезон 3 буквално е унижавана. Не разбирам как не го виждат. Не става дума за ролята ѝ, тя е сведена основно до това да бъде унижавана. Така няма да спечели никакви награди", написа потребител в X, след което спомена бъдеща сцена. „Обличат я като бебе, карайки я да се преструва на бебе с биберон. Защо?"

Колежката ѝ от „Еуфория" и бивш модел в OnlyFans Клои Чери нарече сюжетната линия на Каси „напълно безумна" предвид привилегирования живот на героинята.

„Хората имат най-странни представи и фантазии, че секс работата е едва ли не овластяваща. Виждали сме всички тези новини от типа: „Модел от OnlyFans печели 700 милиарда долара за месец", и всички реагират с „уау", каза тя пред „Рифайнъри29". „Честно казано, мисля, че тези неща са до голяма степен дим и огледала. Не знам. Дори не разбирам напълно какво означава да си в OnlyFans. Честно, дори не знам какво правят хората там."

„Трудно е да се каже дали това би дало някаква сила на Каси", добави тя. „Очевидно Каси е изключително привлекателна, така че вероятно би изкарвала много пари. Но е безумно да видиш човек с живота на Каси да се обърне към секс работа. Все едно си казваш: Боже, дотам ли стигнахме като общество? Наистина смятам, че OnlyFans е странен и налудничав феномен на 2020-те, към който един ден ще гледаме назад с голямо недоумение."

Чери се присъедини към актьорския състав на „Еуфория" като Фей Валънтайн във втория сезон. Ролята, която първоначално е очаквала да бъде малка, се разрасна и тя има повече екранно време в третия сезон. Преди е смятала, че няма да може да пробие в Холивуд заради миналото си в OnlyFans.

„OnlyFans и секс работата станаха по-нормализирани, но това е буквално само заради капитализма и влошаването на икономиката", уточни тя. „Няма нищо общо с овластяване, сила или нещо подобно. На 100% е свързано с факта, че живеем в капитализъм и икономиката е ужасна. Затова хората се обръщат в тази посока." , съобщава БГНЕС.