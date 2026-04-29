Възраждат вековен облог между майстори в Дните на дърворезбата в Трявна

От 1 до 6 май в Трявна ще се проведат традиционните „Дни на дърворезбата". Поредицата от събития имат за цел да представят наследството и традициите на България в областта на изкуствата, както и да популяризират в европейски контекст дейността на специализираните училища по изкуства и култура в страната, съобщиха от местната управа. Заедно, участници и организатори ще създадат и споделят разказа за българската дърворезбарска традиция, за нейните пазители, продължители и за създателите на новото наследство. „Дни на дърворезбата" се организират за седми път и се утвърдиха като традиционни за Трявна събития, които представят наследството и традициите на България и Балканите в областта на художествената обработка на дърво, приложните изкуства и автентичния български фолклор.

Проявите започват още на 1 май /петък/ с театралната постановка „МАЙСТОРИ" от Рачо Стоянов на НЧ „Развитие-1869" – гр. Дряново.

От 2 до 6 май в Трявна ще бъде създаден визуален разказ от творби на различни поколения и националности резбари, които работят за запазването и осмислянето на художествената традиция в контекста на съвремието. Ще се възроди една традиция за творческо съревнование от преди 218 години – облог между резбари. Облогът ще се проведе на площада пред читалище „Петко Славейков 1871". Професионално жури ще определи победителя от облога и по стара традиция той ще бъде запасан с пояса на майстора. Творбите от облога ще останат експонирани на площада през цялото лято.

Програмата включва множество концерти, изложби и творчески прояви. Сред основните акценти е традиционното тържествено шествие на майсторите дърворезбари с иконата „Св. Георги", съпроводено от гайдари от фолклорни училища. Начало на шествието е на 6 май от 11 часа от НГПИ „Тревненска школа" до „Даскаловата къща" с поднасяне на венци на старите тревненски майстори дърворезбари.

Ученици от 6 училища по приложни изкуства към Министерство на културата ще направят демонстрации и ще оживят площад „Капитан дядо Никола" пред знаковата часовникова кула в града на дърворезбата. Те ще имат възможност да представят пред публика своите умения в областта на приложните изкуства. Демонстрациите ще се наблюдават на живо от публиката на площада.

Финално събитие ще бъде откриването на Национална изложба на първия випуск от художественото училище в Трявна в галерия „Старото школо" на Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство.

Организатори на „Дни на дърворезбата" са Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа" и Община Трявна, с подкрепата на Министерството на културата.

Тази година НГПИ „Тревненска школа" отбелязва 50 години от придобиването на статут на художествено училище с национално значение към Министерството на културата. Това е важен етап в неговото съвременно развитие и утвърждаване като специализирана образователна институция в областта на изкуствата.

През своята над вековна история училището преминава през редица трансформации – от Държавно столарско училище, през Държавно промишлено училище и Държавно средно училище по дърворезба и сградостроителство, до Народна техническа гимназия по дървообработване, вътрешна архитектура и сградостроителство, както и Техникум по дърворезба и вътрешна архитектура. През 2021 година то отбеляза 100 години от своето създаване.