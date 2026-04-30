Бивш полицай в опасна психоигра със сериен убиец

Дейвид Гарет за първи път на обща сцена с примата Соня Йончева

Дейвид Гарет

Виртуозният цигулар Дейвид Гарет пристига отново у нас, но сега за първи път ще е на обща сцена с примата Соня Йончева. Той се присъединява към нейния концерт “Гала в София” на 27 август на площад “Св. Александър Невски”. Спектакълът им ще е микс от обичани класически произведения и популярни модерни хитове, които за първи път ще прозвучат с гласа на Йончева и цигулката на Гарет.

След като Хаусер отмени всичките си концерти до края на годината поради здравословни проблеми, включването на Дейвид Гарет в програмата дава шанс не просто концертът да се запази, но и да бъде осъществен на възможно най-високото световно ниво, казват от екипа на Йончева.

