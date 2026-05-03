Мерил Стрийп и Ан Хатауей разменят ролите си в “Дяволът носи Прада 2”

Две десетилетия след като “Дяволът носи Прада” се утвърди като един от най-емблематичните филми за модната индустрия, историята се завръща с дългоочаквано продължение. То не просто възражда познатите герои, а ги поставя в коренно променена реалност, в която традиционните медии са заплашени да загубят своите позиции за сметка на дигиталните платформи.

На екрана се завръщат звездите Мерил Стрийп, Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи - звездната четворка, както много медии ги наричат. Макар самите те да казват, че не са вярвали, че ще има продължение, защото историята е съвсем завършена в първата част, във втората ѝ те наистина се забавляват.

В “Дяволът носи Прада 2” легендарната главна редакторка на списание Runway

Миранда Пристли е изправена

пред най-голямото си

предизвикателство досега

- упадъка на традиционните модни списания. До нея отново се появява Анди Сакс - героинята на Ан Хатауей, вече утвърден редактор, но този път ролите и отношенията между тях са различни.

Бившата асистентка на Миранда Емили Чарлтън (Емили Блънт) е станала важен ръководител в луксозен конгломерат и контролира рекламните приходи, което я поставя в конфликт с главната редакторка на Runway. Трите жени трябва да преодолеят старите си различия, за да спасят списанието, утвърдило се като модна библия, и да се справят с промените в индустрията.

“Фактът, че продължението се случва 20 години по-късно, е чудесен, защото светът е толкова различен сега. Светът на журналистиката е много различен заради социалните медии, заради изкуствения интелект и заради някои правителства. И светът на модата е много различен. Така че филмът разглежда тези проблеми и структурата му е изградена именно около тях”, обяснява сюжета Стенли Тучи, който пак ще е Найджъл Киплинг - артистичният директор на модното списание Runway.

Анна Уинтур, която бе главен редактор на сп. “Вог” 37 г., на премиерата на филма в Ню Йорк на 20 април. Тя е и прототипът на героинята на Мерил Стрийп в “Дяволът носи Прада”. Но и неговият личен свят е доста променен след първата част на филма. По време на премиерата му през 2006 г. Тучи среща за първи път сестрата на колежката си Емили Блънт Фелисити. Той минава по червения килим със съпругата си Кейт, която се лекува от рак на гърдата. Любимата му - майката на трите му деца, умира през 2009 г., а Тучи е съкрушен. Година по-късно той среща отново Фелисити на сватбата на сестра ѝ Емили. Химията между тях е очевидна, но той не е готов за връзка, още повече с жена, която е по-млада от него с 21 г. Накрая признава: “Фелисити беше невероятна, поемайки вдовец и три деца, чиято майка е починала.” Двамата се женят през 2012 г., тя му ражда две деца и е плътно до него, когато самият той се бори с рак на устната кухина.

Животът на актрисите, които изиграха двете асистентки на Миранда Пристли, днес също е много различен. Ан Хатауей и Емили Блънт, които

умело показват таланта си

едва 23-24-годишни

в първата част

на “Дяволът носи Прада”, вече са носителки на най-престижните кинонагради “Оскар” и “Златен глобус”. Щастливо омъжени, майки, които успешно развиват кариерата си, без да им се налага да правят компромиси в ролите си.

Самата Мерил Стрийп, призната за една от най-многостранните изпълнителки на нашето време, все така впечатлява и колегите си, и публиката с актьорската си прецизност и земното си държание въпреки звездния си статус. В личен план е щастливо разведена, а от известно време се говори, че има романтична връзка с колегата си Мартин Шорт, с когото играят влюбена двойка и в тв сериала “Убийства в сградата”. Но двамата така и не са демонстрирали връзката си по време на която и да е от премиерите на “Дяволът носи Прада 2”.

Кенет Брана е едно от новите попълнения във филма.

Не е необходимо зрителите да са гледали първата част, за да се насладят на продължението, категорична е сценаристката на филма Алин Брош Маккена в свое интервю.

В лентата освен добре познатите основни лица влизат и някои нови, като например Кенет Брана, който играе Стюарт - новия съпруг на Миранда. Джъстин Теру влиза в образа на приятеля на Емили Бенджи Барнс, а Луси Лиу е в ролята на неговата бивша съпруга Саша.

Освен основните локации в Ню Йорк, където се развива сюжетното действие, част от снимките са правени в Милано - една от световните модни столици. Продукцията се възползва от автентичната атмосфера на града, като заснема сцени по време на Седмицата на модата, включително кадри от реално ревю на “Долче и Габана”. Във филма намират място и емблематични локации като луксозната “Вила Балбиано” на езерото Комо. А Донатела Версаче и Лайди Гага играят себе си.

Премиера на “Дяволът носи Прада 2” у нас бе на 29 април, а предпремиерните прожекции с червен килим в Ню Йорк и Лондон бяха досущ като модно ревю.