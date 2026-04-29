Преди 55 г. Маргарита Хранова записва първата си песен в БНР, сега радиото я отличи за цялостен принос

Маргарита Хранова бе отличена с награда за цялостния си принос в българската попмузика в класацията "БНР топ 20". "За мен е огромно удоволствие и чест да приема тази награда. Тя е една равносметка от минали години. Преди 55 години аз започнах в БНР - това беше мястото, където направих първия си запис", каза Хранова на церемонията във вторник вечерта.

Наградата на слушателите спечели Антон Котас с песента "Кафене Виена". За първи път церемонията на "БНР топ 20" бе изцяло с жестов превод във вторник вечерта в НДК.