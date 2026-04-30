В първата си самостоятелна изложба Любомира Димитрова не показва образи, а емоции

Художничката реди 20 абстрактни картини

в галерия Vivacom Art Hall Оборище 5

Като дневник, събрал лични преживявания, ще бъде първата самостоятелна изложба на художничката Любомира Димитрова. Тя ще подреди 20 абстрактни картини в галерия Vivacom Art Hall Оборище 5.

Експозицията е наречена Fragments of Me. Всяка картина е като фрагмент - част от цялостен, но невидим разказ, в който художничката кани посетителите да открият собствен смисъл.

"За мен абстракцията е възможност да превърна невидимите емоции във видими следи върху платното. Картините ми са фрагменти от моменти, в които цветът и жестът водят диалог, по-силен от думите. Каня ви да се впуснете в това пътуване заедно с мен и да откриете своя собствена истина в тези пространства", казва Любомира Димитрова.

Тя рисува от малка, като първо преминава през фигуративната и пейзажната живопис. По-късно открива абстракцията като своето най-съкровено изразно средство. В първата си самостоятелна изложба изследва вътрешни състояния и емоционални моменти чрез наслояване на цветове и интуитивна композиция. Може да се каже, че картините ѝ балансират между усещането за динамика и същевременно за вътрешен покой.

Художничката използва разнообразни техники. В експозицията някои от платната са нарисувани изцяло с маслени бои, други - с акрил, а трети - в смесена техника.

“Fragments of Me представя моменти, които трудно могат да бъдат изказани с думи – спонтанни, понякога хаотични, понякога тихи части от едно цяло. Творбите не търсят конкретен образ, а усещане и пространство, в което зрителят да открие неочаквани пластове от собствената си емоционалност”, така художничката описва изложбата си. Тя ще бъде открита на 5 май и може да бъде разгледана до 14 май.

