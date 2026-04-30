Акула джудже, тиквена жаба, кубична медуза - красиви, но смъртоносни

Добре дошли в огромния свят на малките животни! Запознайте се с 30 от най-удивителните дребни обитатели на нашата планета! В новата книга “Малките животни” (изд. “Фют”) ви предлагаме пътешествие до места, които са дом на различни малки животни, ще ви запознаем и с предизвикателствата, пред които са изправени.

Светеща акула джудже с дължина едва 20 см, тиквена жаба, чието телце е малко по-дълго от 1 см и е силно отровна, кралска кубична медуза - едно от най-отровните създания на планетата. В пустинята Сахара пък живее мъничка лисица с огромни уши, които я разхлаждат и улавят дори и най-слабия звук, нанохамелеон, който заедно с опашката си не надхвърля 3 см. Най-дребните обитатели на нашата планета може да са малки, но ни удивяват с начина си на живот и с невероятните приспособления, които са развили, за да оцеляват, създания, които са мили и любопитни, храбри и издръжливи, красиви и смъртоносни. (24часа)