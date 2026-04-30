Бивш полицай в опасна психоигра със сериен убиец

Тийнейджърката Кали Джоунс изчезва безследно след парти край езерото в градчето Черивю. Въпреки масираното полицейско издирване тялото ѝ не е открито. Десет години по-късно полицай Итън Хол се е преквалифицирал в лекар от спешното отделение.

Но когато бившият му партньор с терминална диагноза го моли да възобнови разследването, той не може да му откаже. Среща се със серийния убиец Франсис Бърнард, който излежава 60-годишна присъда и твърди, че разполага с информация за изчезналото момиче. Итън се среща с него и е въвлечен в опасна психологическа игра. Смразяващият сюжет е в основата на “Познай отново” (изд. “Хермес”). Авторът му Чарли Донли има десет романа, които попадат в американските класации за най-продавани книги и са преведени на 25 езика.

