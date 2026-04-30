Калия Калъчева пренася ателието си в “Нюанс” - рисува пред посетителите

Не изложба, а различно събитие подготвя галерия “Нюанс” – отворено ателие на художничката Калия Калъчева. Тя ще рисува пред посетителите, които ще проследят различните етапи на нейната работа. Художничката ще покаже от най-ранните до най-новите си произведения. Така гостите ще проследят как се е променила през годините - кои теми са я вълнували, какви техники и изразни средства е използвала, както и какво е оформило нейния разпознаваем стил.

Калия Калъчева рисува основно в областта на абстрактната живопис. Нейните картини включват сребърни, златни и холографски елементи.

Досега е подредила над 20 самостоятелни изложби и е участвала в повече от 100 групови изложби у нас и в чужбина.