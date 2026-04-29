Дара пее “Лане мое” с Желко Йоксимович - същинска “Бангаранга” колаборация (Видео)

Дара направи кавър версия на баладата на сръбската легенда Желко Йоксимович “Лане мое”, с която той представи страната си и Черна гора на “Евровизия” през 2004 г.

Това е първата песен в историята на конкурса, която събира повече от 200 точки, но така и не го печели. Класира се на второ място. А Дара я пее в дует с Желко - тя на английски, той на сръбски, в една много нежна версия. Дуетът им е част от форма̀та Eurovision: A Little Bit More, в който тазгодишните участници отдават почит на класически хитове от конкурса с нови интерпретации. И предизвика сериозно вълнение и в социалните мрежи, и в официалния канал на “Евровизия” в ютюб, където бе пуснат и клипът към него.

Всеки, който се е докоснал до балканската култура, със сигурност ще усети топлината на този ритъм. Изпращам любов от Турция, гласи един от коментарите там.

Ето на това му се казва балкански дует - Дара вече гори, а тепърва започва!, пише в друг.

На това му се казва “Бангаранга” колаборация, коментират в ютюб, заигравайки се с името на песента, с която Дара ще представи страната ни на песенния конкурс.

Тя излиза първа във втория полуфинал на “Евровизия” на 14 май във Виена. Според новия регламент на конкурса зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави.

Младата певица заминава още тази неделя за австрийската столица.

