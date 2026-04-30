Георги Лозанов маха папийонката, облича тениска със заглавието "Левовете свършиха"

То е от Виденовата зима, но би могло да е и от тази, казва медийният експерт

Естествено, че с готовност си махам папийонката за празника на “24 часа” – всекидневника, с който се чувствам лично свързан и на чиито страници години наред водих медийна колонка. Избирам тениската със заглавие “Левовете свършиха”, което е от Виденовата зима, но би могло да е и от тази.

Така с препратка и към днешния ден и еврото Георги Лозанов описва едно от култовите заглавия на “24 часа”, публикувано на 18.12.1996 г. А те наистина са много през всичките 35 години, откакто вестникът излиза. Всяко едно по избор може да бъде отпечатано върху бяла тениска.

Поръчките се правят на имейл: [email protected], като в заявката трябва да се посочат избраният надпис, размер, адрес и телефон за доставка. Тениските се изработват до 7 работни дни, доставката до офис на "Спиди" е безплатна, а цената е 16 евро.