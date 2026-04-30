Изпълнители от 20 държави с 83 концерта на джаз феста в Банско

Изпълнители от 20 държави ще изнесат 83 концерта на 4 сцени за 10 дни на 29-ото издание на Банско джаз фест.

Днес беше обявена програмата на фестивала, както и Лятната културна и спортна програма на Банско.

"Банско е готов да посрещне непрекъснато нарастващата лавина от културни и спортни събития през предстоящите месеци като главното културно събитие е Банско Джаз Фестивал. в календара фигурират както утвърдени културни и спортни събития, така и нови, непознати изживявания за посетителите", каза кметът на Банско Стойчо Баненски. Той посочи инфраструктурните новости в града и общината, които създават визия и имидж на града като международна четирисезонна дестинация.

Тази година джаз фестът ще бъде по-продължителен, с повече сцени и още повече международни артисти, като същевременно се запазва силното присъствие на българските музиканти.

Тази година публиката може да очаква 83 концерта на 4 сцени, участие на изпълнители от 20 държави, 3 джаз точки в града и „Банско джаз академия" за млади музиканти. В рамките на 10 дни Банско ще живее с джаз от сутрин до полунощ.

Официалното откриване е на 31 юли с Антони Дончев и Биг бенда на БНР, а закриването ще бъде с Васил Петров и Плевенската филхармония, както и с концерт на световно признатия тромпетист Авишай Коен.

Фестивалът отново ще предложи специални международни колаборации и проекти, създадени специално за Банско. Разширява се и Младежката сцена в парка, която ще даде пространство на новото поколение български и чуждестранни джаз музиканти.

Сред международните хедлайнери са имена като Тим Гарланд, Били Кобъм, Игор Уилкокс, Ален Перес, Антонио Фарао, Чико Фрийман и Морди Фербер. Българското участие също е силно – с артисти като Венци Благоев, Емил Тасев квартет, Евден Димитров и Вики Алмазиду, както и младите Борис Петков и Цветомир Радев. Младата певица и композитор Александра Полежанова от Банско ще има свой авторски концерт на голямата сцена на тазгодишното издание на фестивала.

Програмата на основната сцена е по-разнообразна от всякога и обхваща широк спектър – от традиционен джаз и суинг до съвременни и кросоувър проекти, превръщайки фестивала в място за среща на различни стилове и публики.