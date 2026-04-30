Известни български музиканти пеят и свирят заедно, за да помогнат на 14-годишния Ники

Историята на 14-годишния Ники от Божурище трогна с болката си десетки българи, които му помогнаха през изминалите месеци, но сега ще събере на една сцена и известни музиканти. Момчето живее с диагнозата детска церебрална парализа, а през последните месеци състоянието му се влошава рязко заради сериозен проблем със ставата. Болките в краката стават непоносими, а всяко движение - изпитание.

След дълго търсене на решение и благодарение на подкрепата на десетки хора Ники преминава през сложна операция във Виена, ключова стъпка към по-добро бъдеще. Днес обаче пред него стои ново предизвикателство - дълъг и труден период на възстановяване. Необходими са средства за рехабилитация, специализирана инвалидна количка и последващо лечение, или разходи, които семейството трудно може да поеме само.

Затова на 7 май от 19,00 ч в залата на ЧСУ „Дружба" в София ще се състои благотворителният концерт „Заедно за Ники" - вечер, в която музиката ще се превърне в подкрепа и надежда. Поканите са на стойност 20 евро и средствата ще бъдат изцяло дарени за Ники.

На сцената ще се съберат популярни български изпълнители от различни жанрове - Печенката (Адриана Николова), Благовест Зерлиев-Веско (познат от групите „Атлас" и „Акустика"), рок дивата Tanya Di и Симеон Либчев, група „Конкурент", Румънеца и Енчев, Диа, Крис Риска и Жорони, както и Дияна Василева и Борислав Гълъбов заедно с музикално студио „Багри" и още приятели на каузата.

В центъра на инициативата стои Дияна Василева, певица от „Мистерията на българските гласове" и основен двигател на благотворителния концерт. Дияна Василева Снимка: Личен архив

Именно тя успява да обедини толкова различни артисти в името на една обща кауза. Нейният сценичен път далеч надхвърля границите на България. Като част от „Мистерията" тя участва в европейски турнета, които печелят възторга на публика и критика. Неотдавна сред омагьосаните от българския фолклор и от гласовете на певиците беше и Джими Пейдж, легендарният основател и китарист на „Лед Цепелин". Той отиде лично да поздрави Дияна и останалите българки след концерта. От уникалния глас на Дияна се възхити навремето и световноизвестната композиторка и изпълнителка на филмова музика Лиса Джерард, която я нарече Mountain girl (планинско момиче). Джими Пейдж с „Мистерията на българските гласове“ в Лондон СНИМКА: АРХИВ НА ДИЯНА ВАСИЛЕВА

Зад каузата за 14-годишния Ники стои и гъдуларят Борислав Гълъбов, съпруг на Дияна и музикант от Българското национално радио, инструменталист и аранжор, известен с иновативния си подход към българския фолклор. Той съчетава традиционното звучене със съвременни музикални форми, като създава мост между поколенията и прави фолклора достъпен за нова публика. Гълъбов е и съосновател на музикално студио „Багри" и фондация „Багри", чрез които подкрепя млади таланти и развива културни инициативи.

В края на миналата година Дияна Василева и Борислав Гълъбов заедно с кавалджията Кирил Бележков реализираха успешни изяви в Италия заедно с международния ансамбъл "Нубрас". Българските музиканти гостуваха с италианските си колеги и в двучасово директно предаване по радио РАИ.

Паралелно с това Дияна Василева, Борислав Гълъбов и Печенката са част от новия проект P4 Трио. Това е съвременна формация, която съчетава бийтбокс и български фолклор. Триото създава музика, в която гласът се превръща в цял оркестър - ритъм, бас и мелодия, изпълнени изцяло на живо. Новото Р4 Трио СНИМКА: АРХИВ НА ДИЯНА ВАСИЛЕВА

Онези, които искат да помогнат на Ники и да дарят предмети, произведения на изкуството или храна за благотворителния базар за него, могат да се свържат с фондацията на адрес [email protected].