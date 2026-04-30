8 картини на Никола Гюзелев подарък за Софийската градска художествена галерия

Софийската градска художествена галерия получава осем картини на големия български оперен певец Никола Гюзелев (1936-2014). „Това дарение е изключително мил жест от страна на фондация „Никола Гюзелев" и неговото семейство, тези няколко творби разкриват великолепния му талант и като художник", каза Петър Димов от галерията. Две от нещата бяха изложени в СГХГ на 30 април вечерта, където бе дадено началото на честванията, съобщи БТА.

„Благодаря от сърце на СГХГ, че прегърна идеята да започнем тазгодишните чествания тук. Апропо, Софийската опера откри сезона на тези чествания, посвещавайки спектакъла „Дон Карлос", в който Никола пееше една от коронните си роли на крал Филип Втори", каза основателят и председател на фондация „Никола Гюзелев" - Анна-Мария Гюзелева.

Ще завършим годината пак със Софийската опера през ноември с голямото честване и присъждане за шести път на международната награда „Никола Гюзелев" за талантливи представители на оперното и изобразителното изкуство, добави тя.

Беше представена новата монография-каталог на артиста – „Рицарят на операта", който е оперен бас и академичен художник. „Този път сме събрали всички рамкирани картини, над сто, а има още доста нерамкирани", разказа Гюзелева. Има фотоси от неговите най-важни роли, както и текстове за него на музиковеди и изкуствоведи, които го представят на три езика – български, италиански и английски.

Предстои издаването на нов диск на БНР и филм на БНТ, съобщи Анна-Мария Гюзелева.