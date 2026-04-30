Има ваканции, от които се връщаш само с тен. И има такива, от които се прибираш отпочинал, по-щастлив и зареден от пълноценното време, споделено със семейството. Kings' Valley Medical & Spa Hotel залага на второто - наистина важното в забързания съвременен начин на живот и задължения. А и винаги има повод за почивка, особено с такава специална оферта. За целия май Ваканцията е без компромис: 25% отстъпка от престоя и безплатно настаняване за деца до 12 ненавършени години може да резервирате на сайта kingsvalley.bg до 7.05.

Офертата „Ваканция без компромис" е валидна за целия период от 1 до 31 май 2026 г., като само за празничните дни 6-ти и 24-ти май е необходим период на настаняване от повече от 3 нощувки. Тя е създадена с ясен фокус - да върне цялото семейство в центъра на почивката, без да се налага да избирате между атракции и басейни за малките и почивка и спа за големите.

Розовата долина се събужда

Kings' Valley Medical & Spa Hotel се намира в сърцето на Розовата долина – до Казанлъшки минерални бани, в подножието на Стара планина. Месец май е може би най-красивото време за туристическа обиколка на региона на Казанлък. Розовите масиви цъфтят, въздухът ухае на живот, а природата, в краткия миг между пролетта и лятото, е живописна и приветлива.

Хотелът разполага с 266 просторни стаи и апартаменти така, че гостите да се любуват на природата от всяка стая — с гледки към Стара планина или към цветните полета. Не е случайно и, прозвището на региона - известен като „Долината на царете“. В Kings’ Valley Medical & Spa Hotel го допълват с хармонията на Кралство, в което Вие сте владетел!

Какво включва предложението Ваканция без компромис

25% отстъпка от цената на нощувката в избрана категория стая — от Superior до просторните апартаменти

от цената на нощувката в избрана категория стая — от Superior до просторните апартаменти Безплатно настаняване за до две деца на възраст до 12 навършени години

на възраст до 12 навършени години Богата закуска на бюфет и изобилна вечеря на бюфет в Ресторант Тракия - включени в цената

и в Ресторант Тракия - включени в цената Пълен достъп до Kings' Valley Medical & Spa Center — с три вътрешни и един външен горещ минерален басейн, хидромасажни басейни, финландска, инфрачервена и билкова сауна, парна баня, ледена стая, шоково ведро, тепидариум и две релакс зони

— с три вътрешни и един външен горещ минерален басейн, хидромасажни басейни, финландска, инфрачервена и билкова сауна, парна баня, ледена стая, шоково ведро, тепидариум и две релакс зони Открит въжен град с трасета с различна трудност — най-новата атракция за деца

с трасета с различна трудност — най-новата атракция за деца Зала с приключенски катерушки „Дамасцена" и зала за тийнеджъри с игри, библиотека, билярд и PS5

Богата програма с детска анимация, забавления и тематични уикенди

Спортни площадки на открито, футбол, тенис и падел игрища

Безплатен паркинг и WiFi

Цените започват от €150 на вечер (293.37 лв.) за двама възрастни при минимум 2 нощувки.

За децата — не само басейни, а занимания и активности

Едно от нещата, които отличават Kings' Valley Medical & Spa Hotel са развлеченията и активностите за малки и големи.

Малчуганите имат своя зала с приключенски катерушки „Дамасцена", а от началото на сезона и въжен град с различни трасета и трудности. По-големите намират занимания в тийнейджърската зала. Откритите площадки навън са предизвикателство, което обединява цялото семейство - и не рядко родителите. Обиколка с велосипеди, футбол или екопътеки и трасета, са само малка част от възможностите за опознаване на Розовата долина.

През месец май в програмата на комплекса е включена и тематична детска анимация, която носи на децата усещане за магия, а на родителите - малко спокойствие.

Специалните моменти в Кралство, в което Вие сте владетел

Специалните събития в Kings’ Valley Medical & Spa Hotel през май:

2 май (събота) — ексклузивен концерт на Стефан Илчев в Нощен бар Bendida

— ексклузивен концерт на в Нощен бар Bendida 24 май (неделя) — театрална постановка Без гаранция, с участието на Стефания Колева и Деян Ангелов

Ако искате да допълните престоя си, хотелът предлага и допълнителни преживявания: полет с лек или безмоторен самолет над Долината на розите, посещение на розоварни и производители на розово масло, тематични винени турове с енолог в местните лозя и още.

*Офертата е валидна при наличност и изисква пълно предплащане при резервацията. В периодите около Гергьовден (6 май) и 24 май може да се изисква минимален престой от 3 нощувки.

За повече информация:

Резервации: reservations.kingsvalleyhotel.bg

Телефон: +359 883 244 544