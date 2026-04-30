Pulse Stara Zagora завърши мащабно разширение, с което клубът вече разполага с над 3200 кв.м. площ, включваща цялостна уелнес среда – единствена по рода си в града.

Проектът надгражда досегашния модел на клуба, като обединява в завършена концепция ключови елементи като функционални тренировки, специализирани зони, възстановяване и релакс. Разширението е част от дългосрочната стратегия на Pulse да развива пространства, които подкрепят устойчивия начин на живот, съчетан с комфорт.

В основата на концепцията стои мисията на Pulse – да създава среда, в която хората разполагат с всички необходими условия да се грижат за здравето си. Клубът се позиционира като пространство за превенция и развитие, където физическата активност, менталният баланс и социалната среда са взаимно свързани.

Новите зони в клуба включват зали за групови занимания, Pilates Reformer студио, CrossRX зона за функционални тренировки и нов СПА център.

Разширението позволява изграждането на пълен цикъл от услуги – от тренировка до възстановяване, което е ключов елемент в концепцията за дългосрочно здраве.

Официалното откриване на обновения клуб отбелязващо финалния етап от трансформацията, се състоя в присъствието на кмета Живко Тодоров, представители на общинския съвет, гости и партньори.

С развитието на проекта Pulse Stara Zagora се позиционира като уелнес дестинация, която надхвърля традиционния фитнес модел и поставя фокус върху качеството на живот в градска среда.