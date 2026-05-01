Подкаст: Как Яна Криспин - лицето на телевизия ММ от 90-те, вече “рисува” сцени и костюми

През 90-те Яна Криспин е едно от най-разпознаваемите лица на телевизия ММ. В музикалната медия попада съвсем случайно – както и много от колегите ѝ по онова време. Изискванията били прости: да си млад, освободен в поведението си, да имаш какво да кажеш и най-вече – да обичаш музиката. “Една вечер в едно столично заведение, в което се събирахме, звънна телефонът. Тогава още нямахме мобилни телефони и това беше общият ни начин за връзка. Обади ми се диджей Ради и каза, че е на среща с хора, които търсят нови лица, и смята, че съм подходяща”, разказва Криспин в подкаста “24 часа от живота”.

Тя отива на среща със собствениците на телевизията и ден по-късно вече е в ефира. “Беше странно, въобще не знаех за какво става дума”, спомня си тя. В началото обявява песните, а по-късно започва да води свои предавания.

Пет години по-късно идва и моментът за раздяла с ММ. “Импровизацията и свободата в това да правиш неща в един момент изморяват и се изчерпват. Ние вървяхме фриволно и весело – това се харесваше на публиката, но аз имах нужда от нещо по-изпипано. Когато не успях да го постигна, реших, че трябва да полетя към други висини”, казва тя.

След телевизията Криспин поема в съвсем различна посока – сценографията и костюмографията. Още от дете рисува и обича да създава с ръцете си. Макар първоначално да мечтае да стане актриса и дори да учи актьорско майсторство, бързо осъзнава, че това не е нейният път. “Темпераментът и психиката ми нямаше да издържат на това напрежение”, признава. Така постепенно се насочва към сценографията. Учи в Нов български университет, а след това и в НАТФИЗ със специалност “Сценичен и екранен дизайн” при доц. Мария Диманова. От нея запомня един съвет: “Враг на хубавото е по-хубавото”. Днес Яна Криспин се занимава с костюмография и сценография и стои зад визията на герои в множество филми и реклами.

