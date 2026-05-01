Черно и бяло в тях се преплитат – графичен дрескод за новите депутати

На висок ток и в мидиполи влязоха в парламента дебютантките в политиката от групата на Радев

В графичен дрескод новите народни представители прекрачиха прага на пленарната зала за клетвата си. Почти до един заложиха на черни костюми. Няколко бели блузи и сака при дамите само допълнително подчертаваха строгата черна модна линия, по която тръгва животът на 52-ия парламент.

При мъжете тренд се оказаха точно три цвята вратовръзки към класическия тъмен костюм. Лидерът на първото за новия век парламентарно мнозинство Румен Радев бе сложил синя, а сред последователите на този нюанс сред депутатите му бяха именитите спортисти Владо Николов и Йордан Йовчев.

Депутатите от ПБ масово заложиха на черни костюми.

Чантата на Ирина Асиова - Диамант пък кореспондира на вратовръзката на лидера Румен Радев

Имаше и представителна група избраници от “Прогресивна България” със зелени вратовръзки, какъвто е цветът на партията им. А шампионката по карате от олимпиадата Ивет Горанова бе избрала сатенена блуза в зелено под черния костюм.

На гърдите на новоизбрания председател на парламентарната група Петър Витанов пък грееше червена вратовръзка. Преди да влезе в отбора на Радев, той бе евродепутат от БСП. С традиционната си червена вратовръзка се закле и лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Сред красавиците в новия мандат е доц. Александра Вълчева, която е преподавател в УНСС и е работила като експерт в държавната администрация.

Много от дамите заложиха на поли с мидидължина, в това число стройните дебютантки в политиката от партията на Радев, които влязоха в парламента на висок ток.

На фона на тъмните костюми изпъкна зам.-шефката на парламентарната група на ДПС Искра Михайлова в свободен костюм в цвят нюд и актуална кройка. Розово сако избра Стела Николова от новата самостоятелна група на “Демократична България”. В редиците на опозицията грееше и яркосиният костюм на Илиана Жекова от ГЕРБ. А колежките ѝ с дълъг опит в управлението Теменужка Петкова и Йорданка Фандъкова бяха сложили бели сака.

В бяла рокля, но отново комбинирана с черно за сакото с колегите си парламентаристи се запозна водачката на листата на ПБ в Сливен Весела Момчева-Таун.



