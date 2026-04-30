Народното събрание “пътува” – марки разказват историята му (Снимки)

Уникалната колекция на ексшефа на парламента Михаил Миков може да се види на "Балканфила" в Перник

147-годишната история на Народното събрание е разказана по необичаен начин - чрез марки и пощенски картички. А в ролята на разказвача влиза бившият парламентарен шеф Михаил Миков. Той се е включил с уникални експонати от колекцията си в 21-ата международна филателна изложба “Балканфила 2026”, която се откри в Перник в сряда.

Михаил Миков е запален филателист от дете, а през 2014 г., когато беше председател на НС, на откриването на “Балканфила” получи марка със своя лик.

В нея Миков е представил три пана, чрез които разказва историята на българската държава и парламентаризма - от Третото българско царство и Учредителното събрание в Търново през февруари 1879 г., през социалистическата република и изграждането на Партийния дом, та до наши дни, когато депутатите се преместиха да заседават именно в тази сграда. Сред експонатите му е например първата пощенска марка с изображението на сградата на НС, която е валидирана на 3 октомври 1919 г. С марки са отбелязани и други годишнини - 200 г. от рождението на екзарх Антим I, 100 г. от смъртта на княз Александър I Батенберг, 100 г. от обявяването на Независимостта на България с лика на цар Фердинанд, 135 г. български парламентаризъм и др.

Първата марка с изображението на НС от 1919 г., но с надпечатана стойност от 10 стотинки от 1924 г.

А историята на София и развитието на града около красивата бяла сграда на депутатите могат да се проследят по събраните от Миков пощенски картички с парламента, някои от които пропътували хиляди километри по света. На една от тях трамвай минава пред сградата, друга е от откриването на Народното събрание през 1903 г., на която гвардейците са оцветени на ръка в червено. А на картичката от Партийния дом не само грее червената петолъчка на покрива, но има и интересна марка - под наслова “Дружба и братство от векове за векове” Тодор Живков и Леонид Брежнев са посегнали да се прегърнат.

Марката с Тодор Живков и Леонид Брежнев, както и картичка със сградата на Партийния дом.

Част от уникалната колекция на Миков е и удостоверението на Георги Димитров, че е избран за депутат в 18-ото НС през октомври 1919 г. Открил го случайно в антикварен магазин.

Удостоверението на Георги Димитров, че е депутат в 18-ото НС.

Друг ценен експонат е рисунка на Светлин Русев върху страница от конституцията на социалистическа България. Правена е в годините 1990-1991, когато художникът е част от групата на БСП в 7-ото ВНС, което изготвя и приема новата конституция на България. А рисунката е запазена от колежката му Нешка Робева, която наскоро я дава на Миков за изложбата.

Уникална рисунка на Светлин Русев върху копие от конституцията на социалистическа България.

Върху 550 табла “Балканфила 2026” показва филателни бисери - изключителни експонати на марки, картички и пликове както от български колекционери, така и от водещи чуждестранни. Това е най-голямото ѝ издание досега в България - участват филателисти от 11 балкански държави, за първи път и гости от Китай, Израел и Молдова. Събитието се провежда под патронажа на Министерството на транспорта и съобщенията и на цар Симеон II, който е почетен председател на Съюза на българските филателисти. Самият той също участва в изложбата с колекцията си от марки с лика на баща си цар Борис III.

Председателят на Съюза на българските филателисти Спас Панчев с колегите си Игъл Натанаил от Израел, който е вицепрезидент на Световния филателен съюз, и проф. Питър Суходолц от Словения (вдясно).