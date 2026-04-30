ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сблъсъци между демократите и Пийт Хегсет в конгрес...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22766222 www.24chasa.bg

Народното събрание “пътува” – марки разказват историята му (Снимки)

Лиляна Клисурова

[email protected]

2028
Картичка на Народното събрание с марка от 1969 г., издадена във връзка с провеждането на Световната филателна изложба София '69. СНИМКИ: АРХИВ НА МИХАИЛ МИКОВ

Уникалната колекция на ексшефа на парламента Михаил Миков може да се види на "Балканфила" в Перник

147-годишната история на Народното събрание е разказана по необичаен начин - чрез марки и пощенски картички. А в ролята на разказвача влиза бившият парламентарен шеф Михаил Миков. Той се е включил с уникални експонати от колекцията си в 21-ата международна филателна изложба “Балканфила 2026”, която се откри в Перник в сряда.

Михаил Миков е запален филателист от дете, а през 2014 г., когато беше председател на НС, на откриването на “Балканфила” получи марка със своя лик.
Михаил Миков е запален филателист от дете, а през 2014 г., когато беше председател на НС, на откриването на “Балканфила” получи марка със своя лик.

В нея Миков е представил три пана, чрез които разказва историята на българската държава и парламентаризма - от Третото българско царство и Учредителното събрание в Търново през февруари 1879 г., през социалистическата република и изграждането на Партийния дом, та до наши дни, когато депутатите се преместиха да заседават именно в тази сграда. Сред експонатите му е например първата пощенска марка с изображението на сградата на НС, която е валидирана на 3 октомври 1919 г. С марки са отбелязани и други годишнини - 200 г. от рождението на екзарх Антим I, 100 г. от смъртта на княз Александър I Батенберг, 100 г. от обявяването на Независимостта на България с лика на цар Фердинанд, 135 г. български парламентаризъм и др.

Първата марка с изображението на НС от 1919 г., но с надпечатана стойност от 10 стотинки от 1924 г.
Първата марка с изображението на НС от 1919 г., но с надпечатана стойност от 10 стотинки от 1924 г.

А историята на София и развитието на града около красивата бяла сграда на депутатите могат да се проследят по събраните от Миков пощенски картички с парламента, някои от които пропътували хиляди километри по света. На една от тях трамвай минава пред сградата, друга е от откриването на Народното събрание през 1903 г., на която гвардейците са оцветени на ръка в червено. А на картичката от Партийния дом не само грее червената петолъчка на покрива, но има и интересна марка - под наслова “Дружба и братство от векове за векове” Тодор Живков и Леонид Брежнев са посегнали да се прегърнат.

Марката с Тодор Живков и Леонид Брежнев, както и картичка със сградата на Партийния дом.
Марката с Тодор Живков и Леонид Брежнев, както и картичка със сградата на Партийния дом.

Част от уникалната колекция на Миков е и удостоверението на Георги Димитров, че е избран за депутат в 18-ото НС през октомври 1919 г. Открил го случайно в антикварен магазин.

Удостоверението на Георги Димитров, че е депутат в 18-ото НС.
Удостоверението на Георги Димитров, че е депутат в 18-ото НС.

Друг ценен експонат е рисунка на Светлин Русев върху страница от конституцията на социалистическа България. Правена е в годините 1990-1991, когато художникът е част от групата на БСП в 7-ото ВНС, което изготвя и приема новата конституция на България. А рисунката е запазена от колежката му Нешка Робева, която наскоро я дава на Миков за изложбата.

Уникална рисунка на Светлин Русев върху копие от конституцията на социалистическа България.
Уникална рисунка на Светлин Русев върху копие от конституцията на социалистическа България.

Върху 550 табла “Балканфила 2026” показва филателни бисери - изключителни експонати на марки, картички и пликове както от български колекционери, така и от водещи чуждестранни. Това е най-голямото ѝ издание досега в България - участват филателисти от 11 балкански държави, за първи път и гости от Китай, Израел и Молдова. Събитието се провежда под патронажа на Министерството на транспорта и съобщенията и на цар Симеон II, който е почетен председател на Съюза на българските филателисти. Самият той също участва в изложбата с колекцията си от марки с лика на баща си цар Борис III.

Председателят на Съюза на българските филателисти Спас Панчев с колегите си Игъл Натанаил от Израел, който е вицепрезидент на Световния филателен съюз, и проф. Питър Суходолц от Словения (вдясно).
Председателят на Съюза на българските филателисти Спас Панчев с колегите си Игъл Натанаил от Израел, който е вицепрезидент на Световния филателен съюз, и проф. Питър Суходолц от Словения (вдясно).

Картичка със сградата на Народното събрание още преди пред нея да бъде построен Паметникът на Царя Освободител.
Картичка със сградата на Народното събрание още преди пред нея да бъде построен Паметникът на Царя Освободител.
Серия от марки от 1911 г., издавани по повод 50 г. от рождението на цар Фердинанд.
Серия от марки от 1911 г., издавани по повод 50 г. от рождението на цар Фердинанд.
Председателят на Съюза на българските филателисти Спас Панчев със зам.-председателя на Съюза на китайските филателисти г-жа Гао Хогтао и проф. Питър Суходолц от Словения
Председателят на Съюза на българските филателисти Спас Панчев със зам.-председателя на Съюза на китайските филателисти г-жа Гао Хогтао и проф. Питър Суходолц от Словения
В рамките на изложбата в Перник ще бъде отбелязана и 100-годишнината на Световната филателна федерация със специален пощенски блок.
В рамките на изложбата в Перник ще бъде отбелязана и 100-годишнината на Световната филателна федерация със специален пощенски блок.

Картичка на Народното събрание с марка от 1969 г., издадена във връзка с провеждането на Световната филателна изложба София '69. СНИМКИ: АРХИВ НА МИХАИЛ МИКОВ
Михаил Миков е запален филателист от дете, а през 2014 г., когато беше председател на НС, на откриването на “Балканфила” получи марка със своя лик.
Първата марка с изображението на НС от 1919 г., но с надпечатана стойност от 10 стотинки от 1924 г.
Марката с Тодор Живков и Леонид Брежнев, както и картичка със сградата на Партийния дом.
Удостоверението на Георги Димитров, че е депутат в 18-ото НС.
Уникална рисунка на Светлин Русев върху копие от конституцията на социалистическа България.
Председателят на Съюза на българските филателисти Спас Панчев с колегите си Игъл Натанаил от Израел, който е вицепрезидент на Световния филателен съюз, и проф. Питър Суходолц от Словения (вдясно).
Картичка със сградата на Народното събрание още преди пред нея да бъде построен Паметникът на Царя Освободител.
Серия от марки от 1911 г., издавани по повод 50 г. от рождението на цар Фердинанд.
Председателят на Съюза на българските филателисти Спас Панчев със зам.-председателя на Съюза на китайските филателисти г-жа Гао Хогтао и проф. Питър Суходолц от Словения
В рамките на изложбата в Перник ще бъде отбелязана и 100-годишнината на Световната филателна федерация със специален пощенски блок.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

