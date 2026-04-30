Статуя на Банкси се появи мистериозно в центъра на Лондон

Статуя на мистериозния уличен художник Банкси се появи в центъра на Лондон.

Скулптурата, която носи неговия подпис, изобразява мъж в костюм, вървящ напред от пиедестал, носещ знаме, което покрива лицето му.Уличният художник Банкси потвърди, че голяма статуя, появила се в центъра на Лондон, е негово дело.

Мястото ѝ - площад Ватерло, Сейнт Джеймс - е зона, предназначена да отпразнува империализма и военното господство през 19 век. Скулптурата се намира близо до статуите на Едуард VII, Флорънс Найтингейл и Мемориала на Кримската война.

Представители на Банкси казаха пред BBC, че статуята е била поставена в ранните часове на сряда, преди художникът да публикува видеоклип с нея в профила си в Instagram в четвъртък следобед.

В четвъртък следобед бяха видени изпълнители да издигат предпазни бариери около строителните работи.

Общинският съвет на Уестминстър, който отговаря за района, заяви: „Развълнувани сме да видим най-новата скулптура на Банкси в Уестминстър, която е поразително допълнение към оживената обществена арт сцена на града.

„Въпреки че предприехме първоначални стъпки за защита на статуята, засега тя ще остане достъпна за разглеждане и наслаждаване от обществеността."

Джеймс Пийк, създател на подкаст поредицата на BBC „Историята на Банкси", каза: „Тук имате брилянтен коментар за един надут, издут гръден мъж на власт, чието знаме напълно закрива погледа му, поради което е на път да падне от пиедестала.

„Това е чудесно рамкиран момент във времето, който никога не се случва със статуя."

Той добави, че Банкси е „постигнал още един фантастичен успех... позиционирането му е абсолютно нокаутиращо".

„Не знам как е успял да го направи.

„Как е докарал камион с ниска товарна платформа до там с цялата охрана и е поставил масивна статуя от смола?"

Относно местоположението на статуята той добави: „Трябва да се изправим пред факта, че Великобритания има империалистическа история, пълна с превземания, и част от това е видът краен национализъм, който Банкси абсолютно ненавижда."

„Всяко (на Банкси) произведение е кампания."

Това не е първият път, когато Банкси, чиято истинска самоличност не е официално известна, е оставял статуя в Лондон. През 2004 г. „Пиячът", подривна интерпретация на „The" на Роден. Мислителят беше инсталиран на Шафтсбъри Авеню, преди да бъде откраднат скоро след това.

Това произведение е най-новото от скорошна серия от лондонски произведения на художника, известен с нашумели и често противоречиви творби по целия свят.

През декември в Бейсуотър се появи стенопис на две деца, лежащи на земята, а през септември той твърди, че е нарисувал сцена в комплекса на Кралския съд на правосъдието - протестиращ, лежащ на земята, държащ опръскан с кръв плакат, докато съдия се извисява над него, размахвайки чукче.

През 2024 г. уличният художник създава животинска пътека около столицата с произведения, включително коза, слонове, горила, маймуни, пирани, носорог и пеликани.

Всеки път произведенията изглежда са били инсталирани тайно и по-късно са потвърждавани като негово произведение в акаунта му в Instagram.

Неговите произведения, инсталирани както на частни, така и на обществени имоти, се тълкуват широко като политически изявления и често се премахват скоро след появата им.