„Луфтханза" загуби статуетка „Оскар", след като накара носителя й да я предаде за съхранение

Златна статуетка „Оскар" на носителя на наградата Павел Таланкин е изчезнала по време на полет на „Луфтханза", с който той е пътувал от Ню Йорк до Германия, съобщи Би Би Си.

Преди това летищните власти са го накарали да я предаде за съхранение на авиокомпанията с мотив, че статуетката, която тежи 3,9 кг, можела да служи като оръжие, а Таланкин е имал намерение да я превози в ръчния си багаж.

Таланкин получи наградата в категорията за документални филми за творбата си „Г-н Никой не е срещу Путин". Той твърди, че неколкократно е пътувал с нея досега и винаги я е носил в ръчния си багаж. Тъй като на въпросния полет той нямал регистриран багаж са го накарали да я предаде, авиокомпанията я е опаковала със стреч фолио и тиксо и са му казали, че ще я съхраняват. След кацането обаче не могли да я намерят на борда.

„Дълбоко съжаляваме за тази ситуация", заявила авиокомпанията в изявление. „Нашият екип се отнася към този въпрос с най-голяма грижа и спешност и провеждаме цялостно вътрешно издирване, за да гарантираме, че статуетката ще бъде намерена и върната възможно най-бързо", се казва в изявлението.

Продуцентът на филма пък казва в изявление за Би Би Си, че "такова нещо не би се случило на Леонадро ди Каприо".

„Г-н Никой срещу Путин" е документален филм, заснет от Таланкин, документиращ засилването на военната пропаганда в руско училище, където е работил, след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. В момента от съображения за сигурност той живее в Европа. Русия забрани документалния филм от три стрийминг платформи с мотива, че „пропагандира екстремизъм и тероризъм".