Прокуратурата обвини Бритни Спиърс в шофиране под въздействието на наркотици и алкохол

Бритни Спиърс е обвинена в четвъртък от прокуратурата в Калифорния в шофиране под въздействието на наркотици и алкохол, съобщи БТА по информация на Асошиейтед прес.

Попзвездата, на 44 години, е изправена пред едно обвинение за леко престъпление – управление на автомобил под комбинираното въздействие на алкохол и поне едно наркотично вещество, уточниха от прокуратурата на окръг Вентура.

Представител на Спиърс не е направил незабавен коментар по случая.

В наказателната жалба не се посочва какъв вид алкохол или наркотици, нито в какви количества, се твърди, че е употребила певицата.

Спиърс, която впоследствие е започнала лечение за злоупотреба с вещества, беше арестувана на 4 март, след като бе спряна за опасно шофиране с висока скорост по магистрала 101, близо до дома ѝ, съобщиха от Калифорнийската пътна полиция. По данни на властите тя е изглеждала в нетрезво състояние, преминала е серия от полеви тестове за трезвеност и е била задържана по подозрение за шофиране под въздействието на алкохол и наркотици. След това е била отведена в затвора на окръг Вентура.

На следващия ден Спиърс бе освободена под гаранция. Разследването е приключило на 23 март и е предадено на прокуратурата.

Около месец след ареста певицата доброволно се е записала в клиника за лечение на зависимост, съобщи нейн представител.

Връчването на обвинението е насрочено за понеделник. Тъй като става дума за леко престъпление, тя няма да бъде задължена да се яви лично в съда, уточниха прокурорите.

От прокуратурата допълват, че случаят ще бъде разгледан по стандартната процедура за обвиняеми без предишни нарушения за шофиране в нетрезво състояние, без причинени катастрофи или наранявания и при ниско ниво на алкохол в кръвта.

Бритни Спиърс беше във фокуса на таблоидите още в началото на 2000-те години, когато личният ѝ живот и борбата ѝ с психични проблеми привличаха широк обществен интерес, а папараците следяха всяка нейна стъпка.

През 2008 г. тя беше поставена под съдебно настойничество, контролирано основно от баща ѝ и неговите адвокати, което регулираше личните и финансовите ѝ решения в продължение на повече от десетилетие. Настойничеството беше прекратено през 2021 г.

Оттогава тя сключи отново брак, впоследствие се разведе и издаде бестселъра The Woman in Me – мемоари, в които разкрива подробности от личния си живот.

През последните години Спиърс до голяма степен се оттегли от активната музикална кариера, като след последния си студиен албум от 2016 г. издаде само няколко съвместни сингъла с други изпълнители.