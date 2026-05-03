Мелани Грифит и Антонио Бандерас палят надежди, че пак са заедно

Звездите бяха снимани да вървят хванати за ръце след вечеря в Лос Анджелис

Ще успеят ли Мелани Грифит и Антонио Бандерас да възобновят любовната си връзка, която ги превърна в една от най-обичаните двойки на Холивуд преди 40 години? Това се питат стотици хора в социалните мрежи, след като двамата бяха снимани отново заедно след вечеря в Лос Анджелис. 68-годишната Мелани бе хванала под ръка бившия си съпруг, а на лицата им грееха щастливи усмивки, докато си говореха.

И макар зад тях да вървеше дъщеря им Стела със своя мъж, веднага тръгнаха догадки дали звездите отново са заедно. Може би защото двамата се държаха като влюбени, а не като разведени. Затова се наложи Бандерас да хвърли малко светлина върху случилото се.

“Прекрасен и забавен момент в Лос Анджелис със зет ми Алекс, дъщеря ми Стела и бившата ми съпруга и приятелка за цял живот Мелани”, написа 65-годишният актьор в социалните мрежи. Той публикува и друга снимка, на която четиримата седят на диван в домашна обстановка, прегърнати и смеейки се. По този начин охлади надеждите на милионите им последователи в интернет, че отново са заедно. Бандерас даде да се разбере, че става въпрос за топли семейни отношения, а не за възобновяване на интимна връзка. Написал бе съобщението си както на английски, така и на испански.

Звездата от “Маската на Зоро” напусна Холивуд през 2017 г. и

се върна

да живее в

родната Малага,

след като преживя почти фатален инфаркт. Това се случи две години след развода му с Мелани. Той бе иницииран от нея, но в хода на бракоразводното дело стана ясно, че се разделят по взаимно съгласие заради непреодолими различия. Също така и че ще направят всичко възможно да запазят добрите си отношения, което наистина се случи. Макар Бандерас да продаде имението си в САЩ и да се премести да живее в Испания, той продължи редовно да общува с бившата си съпруга в Америка.

Даже преди време я нарече една от най-добрите си приятелки. “Дори да сме разведени, Мелани е моето семейство. Обичам я и ще я обичам до деня, в който умра. Бяхме във връзка дълги години и успяхме да се разделим много елегантно”, каза актьорът в интервю.

Грифит също говори топло за близостта, която са запазили, и разкри, че поддържа подобни отношения и с предишните си двама съпрузи. “Обичам ги с цялото си сърце. Да гледаш нещата, които натрупваш в живота си, е наистина забавно”, сподели актрисата.

Тя се запознава с Бандерас на наградите “Оскар” през 1989 г. По това време той даже не знае името ѝ, макар да я е гледал във филми. Харесват се от пръв поглед, но любовта им започва шест години по-късно по време на снимките на романтичната комедия “Две са твърде много”, в която двамата участват. Женят се през май 1996 г. в Лондон, като след няколко месеца се ражда и дъщеря им Стела. Грифит има още две деца от предишни бракове. Грижи се и за доведен син от бившия си съпруг Джо Джонсън. Всички те бързо се сприятеляват с темпераментния испанец Антонио, който заживява с майка им.

Питан веднъж как се оправя с това отворено родителство, Бандерас каза: “Трудно е да даваш съвети. Ако те питат, просто слагаш на масата своя опит или говориш за любими герои как са постъпвали в същата ситуация”. Той обаче не скри радостта си, че всички деца са се опитали да не живеят в сянката на известните си родители.

На практика Бандерас отглежда две звезди. Освен за биологичната си дъщеря Стела той се грижи и за доведената Дакота Джонсън. Още съвсем малки и двете момичета дебютират във филма “Луди в Алабама”, който актьорът режисира. Играят дъщери на майка си Мелани, на която пък е поверена главната роля. Когато порастват, първоначално се насочват към модния подиум, но след това пак се озовават на снимачната площадка. Дакота прави своя пробив в киното

с главна роля

в еротичния филм

“Петдесет нюанса” и уверено гради актьорска криера, докато Стела се насочва към документалистиката и козметичния бизнес.

“Те имат собствен подход. Дакота създаде свой свят и това е по-здравословният начин да успява, отколкото да следва нашия. Тя трябваше да излезе от къщата, да намери собствен път и точно това направи. Стела пък иска да бъде зад камерата и се впуска в това. Снимала е реклами. Сега прави късометражни филми и предполагам, че ще се заеме с пълнометражни, но е твърде срамежлива, за да бъде пред камерата”, разкрива Антонио Бандерас.

29-годишната Стела се омъжи за детската си любов Алекс Грушински в Малага миналия октомври. “Сватбата на дъщеря ми се превърна в сърдечно семейно събиране, емоционално, радостно и изпълнено със смях”, написа тогава в социалните мрежи Бандерас.

Сега пък всички задружно се радват на подобна хармония в Лос Анджелис, където Мелани Грифит продължава да живее. Те са свикнали да вземат най-хубавото и от Испания, и от Америка, тъй като още докато са заедно, актьорите поделят времето си между двете държави.

Актьорът има връзка с инвестиционна банкерка

Премествайки се в Испания след развода си, Антонио Бандерас започна да се среща с 19 г. по-младата от него Никол Кимпел. Ослепителната красавица е инвестиционен банкер и рядко се появява на публични места с него. Придружаваше го на галавечеря във Венеция преди две години, предизвиквайки медийни овации за безупречния си външен вид.

Макар нито един от двамата да не е говорил дали са женени, Кимпел е позната в инстаграм като Никол Бандерас. Освен това често е виждана в Малага, където актьорът живее и ръководи местен театър, който купи. Смята се, че са заедно от поне 10 г.

Бандерас продължва да участва и във филми, но все по-рядко. Подбира ролите си така, че да не бъде много изтощителен снимачният процес. А и да не го отделят прекалено дълго от Малага, където се чувства най-добре. Последно се снима в кинопродукция преди две години.

Мелани Грифит пък имаше епизодична роля във филм с участието на дъщеря ѝ Дакота Джонсън през 2020 г.