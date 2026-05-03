Наследничката на $ 2,7 млрд. Атина разби проклятието "Онасис"

Единствената жива потомка на легендарния гръцки корабен магнат плахо излиза от изолация

Появата на 41-годишната Атина Онасис на елитно модно шоу за булчински тоалети в Барселона в края на април бе възприета като истинска сензация. Облечена в елегантен яркочервен тоалет, семпло и минималистично, единствената наследница на покойния гръцки корабен магнат Аристотел Онасис събра всеобщото внимание, тъй като светските среди и медиите много рядко са я виждали на публично събитие в последните години.

През януари т.г. Атина бе забелязана и на дефилето на висша мода на дизайнера Стефан Ролан в Париж и сегашната ѝ нова поява на подобно събитие провокира разговори, че тя постепенно излиза от изолацията, която сама си наложи.

През март 2025 г. внучката на Онасис се появи на вечерята на приятелите на центъра “Жорж Помпиду” в Париж, като в предишните 3 години никой не бе виждал нейна снимка в нито една медия. Последното голямо социално събитие, посетено от богатата наследничка, бе сватбата на приятелката ѝ Марта Ортега, собственичка на империята “Индитекс”, през 2018 г.

Наследничката на 2,7 млрд. долара Атина израства в голямо семейство, но съдбата отрежда да остане съвсем сама. Многобройните семейни нещастия стават причина да се заговори за проклятието “Онасис” или за истинска древногръцка трагедия. Събитията в личния живот на самата Атина пък стават причина тя сама да си наложи почти пълна дискретност и да се скрие от любопитни очи.

Атина се ражда в Париж на 29 януари 1985 г. Тя е едва на 3 години, когато майка ѝ Кристина е намерена мъртва в банята на имението си в Аржентина, като причина за смъртта са сърдечен удар и оток на белите дробове. Дъщерята на Аристотел Онасис, един от най-могъщите бизнесмени в света през втората половина на XX век, е едва на 37 г. Нейният бурен живот, съпроводен от диви партита и пристрастеност към сънотворни е постоянно на страниците на сензационните медии, които я преследват неуморно. Кристина, която

цял живот е комплексирана

заради теглото си

и страда от хранителни разстройства, оставя на единственото си дете колосално за онова време наследство и превръща Атина в най-младата милиардерка в света.

След смъртта на майка си Атина се мести да живее в Швейцария при баща си Тиери Русел, който има ново семейство. Новата му съпруга е бившият шведски модел Габи Ландхейдж, от която Русел има три деца. В продължение на години бизнесменът води двойствен живот, като поддържа паралелна връзка с Габи още по време на брака си с Кристина, когато любовницата му ражда 2 от децата. Наследникът на френска фармацевтична компания е 4-и съпруг на дъщерята на Онасис. Нито един от браковете ѝ не продължава много повече от година и тя започва да живее с убеждението, че всичките ѝ романтични връзки са заради парите ѝ.

Русел все пак успява да осигури на дъщеря си нормално детство, доколкото е възможно за дете с толкова тлъста банкова сметка. Дните на момиченцето минават между пасторалните пейзажи на Швейцария и плажовете на испанския курорт Ибиса. Заради страх от отвличане обаче тя ходи на училище, придружена от обучени в спецчастите бодигардове и в бронирана лимузина. Медиите започват да я наричат

“бедното малко

богато момиче”

Макар да изглежда, че споделените хобита и семейните занимания ще ги сближат, през годините отношенията на Атина с баща ѝ и децата му започват да се разпадат. Основният източник на конфликт пак били милиардите на момичето. Безкрайните съдебни битки, инициирани от Тиери Русел за контрол над богатството на дъщеря му, в крайна сметка разрушават връзката им. След като навършва пълнолетие, Атина получава първата част от наследството си, а на 21 години - останалата сума - общо около 3 милиарда.

На 17 години, уморена от семейни дрязги, тя се мести в Брюксел, за да се посвети на конния спорт. Всъщност повечето от публикуваните ѝ снимки през годините са именно от състезания по конни скокове на високо ниво, в които участва. Покрай тях се запознава с бразилския жокей Алваро Алфонсо де Миранда, известен като Дода, който е с 12 години по-възрастен. Бракът им през 2005 г., когато Атина е само на 20 години, не е одобрен от баща ѝ. В знак на протест тя дори се отказва от името Русел, приемайки двойното фамилно име Онасис де Миранда.

Новата семейна двойка е свързана от голямата си страст към конете и конния спорт. Атина, която на 18 г. е получила около 800 млн. от наследството си, инвестира в огромно ранчо, в което двойката да практикува любимото си занимание.

Този съюз приключва през 2015 г. (разводът е финализиран 2 г. по-късно) поради изключително унизителната изневяра на Алваро Алфонсо, която разбива сърцето ѝ. Той е

хванат от екипа по сигурността

в леглото с друга жена в

имението на съпругата му

във Флорида, което по-късно тя продава, за да не ѝ навява неприятни спомени. Когато разбира за предателството, излъганата Атина стяга куфарите си и заминава за Европа.

Оттогава води силно затворен личен живот, разделен най-често между Белгия и Нидерландия. Намира утеха в конете си и в компанията на много тесен кръг от довереници. Умишлено избягва светлината на прожекторите, избирайки тишината на конюшните пред светските събития. Създава собствено конно шоу, което носи името ѝ.

По време на развода се разкрива, че Дода е изневерявал на жена си многократно с различни красавици. Според тогавашните съобщения той получава издръжка от 350 хил. евро на месец съгласно клаузите на предбрачно споразумение. Предбрачният договор дава на бразилеца и еднократна сума от 11 милиона евро, включително всички коне, които двойката е купила и отгледала заедно по време на 11-годишния им брак. Други източници обаче посочват, че състоянието на Атина е останало почти недокоснато. 10 г. след раздялата никой не е чувал за нова любовна връзка на милиардерката и ако има такава, очевидно тя е дълбока тайна.

Младата жена рядко пътува до родната на майка си и дядо си Гърция и го прави, за да посети гробовете на роднините си на семейния остров Скорпиос. Защото трагедиите във фамилията започват да се редят една след друга още преди смъртта на Кристина.

Дъщерята на Онасис е 9-годишна, когато родителите ѝ се разделят, след като избухва шумен скандал за дългогодишната афера на корабния магнат с оперната дива Мария Калас. Впоследствие през 1968 г. Онасис се жени за Джаки Кенеди, вдовицата на президента Джон Кенеди – брак, който изумява целия свят. Мнозина вярват, че Джаки пренася в новото си семейство проклятието на клана Кенеди.

Първият голям удар на съдбата идва, когато синът на Онасис Александрос загива в самолетна катастрофа едва на 24 г. през 1973 г. Бащата никога не се примирява с версията за инцидент - той е убеден, че младежът е убит. Гибелта на наследника, на когото е възлагал всички надежди за продължаване на семейната империя, рухват. Някога енергичният и несломим корабособственик губи интерес към бизнеса, отдава се на скръбта и здравето му се влошава рязко. Той умира от пневмония на 69 г., само 2 години след сина си, и е погребан до него на остров Скорпиос. Година преди това от свръхдоза умира и майката на Александрос и Кристина - Атина (Тина) Ливанос. След развода с Онасис тя се омъжва за неговия архиконкурент в корабния бизнес Ставрос Ниархос.

Според запознати с житието на богатите навършването на 40 г. миналата година е накарало Атина да обърне завинаги страницата на трагичната си семейна история и да започне да гради сама собствената си история.