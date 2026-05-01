Принц Уилям и Кейт разкриха името на кученцето си, докато празнуваха първия му рожден ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Принцът и принцесата на Уелс разкриха името на своето очарователно кученце, докато празнуваха първия му рожден ден днес, съобщава "Дейли мейл".

Споделяйки снимка на кафявия кокер шпаньол, направена от Кейт, в социалните мрежи, те написаха: „Добре дошъл в семейството, Ото! Днес ставам на 1 ден."

Сладкото кученце, което е син на по-голямото им куче Орла, също беше включено в слънчевия семеен портрет, споделен от кралското семейство по-рано тази седмица, тъй като те празнуваха 15 години брак. Споделяйки снимка на кафявия кокер шпаньол, направена от Кейт, в социалните мрежи, принцът и принцесата написаха: „Добре дошъл в семейството, Ото! Днес ставам на 1 ден." Снимка Туитър

На снимка на Уилям и Кейт, лежащи боси в тревата с трите си деца, бъдещият крал гали Орла, докато малкият Ото се разхожда любопитно зад него.

Потребителите на социалните мрежи се развълнуваха от „сладкото" кученце в секцията за коментари, като един човек написа: „Приета си в най-красивото семейство".

„Вече си кралска особа", пошегува се друг, а трети написа: „Той е в сигурни ръце".

По-рано тази година, през февруари, Кейт потвърди, че тя и Уилям са посрещнали ново, пухкаво попълнение по време на пътуване до Уелс.

Кралската особа се развесели, когато се срещна с английския кокер шпаньол Барни по време на посещението си в семейния магазин Hiut Denim.