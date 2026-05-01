Намериха статуетката „Оскар" на руския режисьор Павел Таланкин, изгубена по време на полет

Павел Таланкин КАДЪР: Екс/@nexta_tv

Германската авиокомпания „Луфтханза" съобщи, че е открила статуетка „Оскар", принадлежаща на руския режисьор Павел Таланкин, изгубена по време на полет от Ню Йорк до Франкфурт, предаде АФП.

„Можем да потвърдим, че статуетката „Оскар" вече е в наше притежание във Франкфурт", заявиха от „Луфтханза" в съобщение, като добавиха, че вече са в контакт с Павел Таланкин, за да му я предадат лично във възможно най-кратък срок. Компанията не разкри подробности около намирането на престижното отличие.

Павел Таланкин, който спечели Оскар през март за документалния си филм „Г-н Никой срещу Путин", не получи разрешение от американските служби за сигурност да вземе статуетката в салона на самолета по време на полет от международното летище „Джон Ф. Кенеди" в сряда, съобщи сайтът за киноновини Deadline.

Павел Таланкин КАДЪР: Екс/@nexta_tv

