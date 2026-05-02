Мария Стефанова буквално спяла в театъра, а сега е кралицата майка с нов "Аскеер"

Щастие е да си най-възрастната играеща актриса, казва тя

Tалантливата и обичана актриса Мария Стефанова ще получи “Аскеер” за цялостен принос към театралното изкуство на 24 май - Деня на българската писменост и култура. Това ще се случи в театъра, в който още играе Реджина - Кралицата майка, от едноименната пиеса на Манлио Сантанели в Театър “Българска армия”.

Признанието идва две години след като Стефанова получи “Аскеер” за главна женска роля - за участието ѝ в “Оскар и розовата дама” в “Театър 199”.

“Щастие е да си най-възрастната играеща актриса, но и отговорност към хората, тъй като поради възрастта си понякога се разболявам. Ето и в момента имам грип и не ми е много добре. Но се надявам и дъщеря ми Елена да си дойде от чужбина и да ме гледа на сцената на този хубав празник – 24 май”, сподели обнадеждена Стефанова.

“Може би повече от 60 години минаха, откакто стъпих в Народния театър за първи път. Заведе ме мама и ми каза: “Сега е време да влезеш! Ей, сякаш пъпа ми хвърли там. Ръката ми буквално залепна за дръжката”, разказва голямата актриса при спомена за началото на пътя си. После се натъжава: “А сега по-често съм с бастунчето, но си имам ритуали и често отправям поглед към небето с молба за успех, за закрила от висша сила. Вдигат ме и младите прекрасни актьори около мен, радвам им се и още ми се играе”, казва с усмивка Мария.

Животът никак

не е бил милостив към нея,

но пък и много ѝ е давал

Да влезеш в Народния театър, когато си “една жена на 33”, да му се отдадеш без остатък 22 години, но да бъдеш прогонена от него, да изстрадаш болките и смъртта на любимия мъж, сама да изтърпиш няколко болезнени ставни операции, да се върнеш триумфално в Народния по времето на Мариус Донкин, пак да покориш публиката и да спечелиш престижни награди - за това се иска не само талант, но и много воля и силен характер.

“Така е, винаги съм мечтала само и единствено за сцената. И да имам добро семейство”, казва тя с днешна дата.

Мария Стефанова става актриса, преди да завърши ВИТИЗ, където е приета от комисия, ръководена от Георги Стаматов. Началото в Пловдив е трудно. Един ден в ресторант “България” се среща с групата на пловдивските художници - Георги Божилов-Слона, Димитър Киров, Енчо Пиронков, Йоан Левиев и Христо Стефанов. “Стефанова”, казва тя. “Стефанов”, отвръща той и се обръща с победоносен поглед към компанията: “Предопределено е”.

В Пловдивския театър Мария започва с Ния от “Преспанските камбани” и не слиза от сцената му 10 години. Най-хубавите в живота ѝ. Освен с Христо Христов работи с режисьорите Пантелей Пантелеев, Крикор Азарян, Любен Гройс и др. Получава роли, за които мечтае всяка актриса. Понеже няма квартири за младите, актрисата живее в театъра. Преграждат с талашит кутийки на тавана и настаняват новата смяна. Нощем не може да се спи от пълчищата мишки и за да не започнат да гризат лицата им, теглят чоп всяка вечер. Дежурният “късметлия” купува кутия шоколадови бонбони и я поставя в средата на помещението. Дано към нея да се концентрират гризачите. Мария незабавно влиза в репертоара, замества напуснали актриси и започва с премиерната роля на Настася Филиповна от “Идиот” по Достоевски. Понеже е много заета, удостояват я с благоволението да спи в голямата репетиционна заедно с колежка. Една нощ Христо Стефанов прескача тежката желязна ограда на театъра откъм задния вход и остава при нея. На сутринта пожарникарят отваря външната врата, двамата се изнизват, хванати за ръце, и повече не се разделят. Малцина знаят, че щастливият брак на актрисата и художника е втори за Мария Стефанова. Темпераментна и страшно емоционална, тя се жени още ненавършила 19 години и преди да започне да следва. Момчето е музикант, красив като бог. Тя се връща късно вечерта у дома, за да каже на родителите си, че се премества при годеника си. “Татко се изправи по пижама в леглото и каза достолепната и неадекватна на положението фраза: “Ако си ми чиста, чедо, иди!”. Ами аз това и чаках! Излязох от вкъщи, за да се наспя най-после!” На сутринта нейна приятелка отива в дома ѝ, за да прибере дрехите ѝ, защото новоизпечената булка е приета за студентка във ВИТИЗ. Предупреден по телефона, баща ѝ посрещнал приятелката ѝ, като държал в едната ръка обувките ѝ, току-що взети от поправка: “До вчера беше дете, ето, обувчетата съм му взел от поправка и сега няма кой да ги обуе!”. Бракът продължава през годините на следването ѝ и приключва, когато се дипломира и заминава за провинциалните театри.

Никой от фамилията на

Мария Стефанова не е актьор

или с друга професия от сферата на изкуството.

Майка ѝ Виктория била идеалистка, вълнувала се от левите идеи и разпространявала списание “Червен смях”, където пишел идолът ѝ Смирненски. Преди да я изключат от университета, я избрали за Мис на годината. Тя вдъхнала на Мария любов към театъра и я завела за първи път на представление в Народния.

Въпреки мечтата ѝ за първата ни трупа

Пловдивският театър

е в сърцето на Мария

Там тя потъва в работа, изпитвайки неописуемо удоволствие от репетициите. Така и ще си остане в живота ѝ - повече ще е щастлива, докато репетира, а не с готовите представления. Десет години след това Мария започва в Народния театър. “Бях на 33, изиграх прекрасни роли”, казва днес тя. Но след 10 ноември 1989 г. се случва голямата “пенсионна реформа” в първата ни трупа, тогава ръководена от проф. Васил Стефанов. Постепенно ангажиментите ѝ се стопяват. Когато Стефанова наближава 55 г., директорът услужливо ѝ напомня да се пенсионира. “Аз никога не съм напускала театъра, той ме напусна”, казва тя. Следват славно-тъжните 7-8 години в театър “Барбуков”, през които Мария, Славка Славова, Таня Масалитинова, Гец и другите обикалят с микробус страната и играят, без да се щадят, в ледени салони, на мизерни читалищни сцени, в студ и пек.

“И да, преживях и смъртта на Гец, когато получи инсулт на сцената до мен. В края на една постановка падна в ръцете на мъжете. Занесоха го в мръсната гримьорна и го сложиха на няколко стола. За минути пристигна “Бърза помощ” и го взеха, но така и не излезе от кома повече”, спомня си с тъга Стефанова. Малко след това прекъсват пътуванията. Мария се отдава на бъдещето на дъщеря си Елена. Момичето направи страхотна кариера в Швейцария и е утехата и радостта на родителите си.

И така до 2018 година, когато Стефанова се завръща в Народния театър по покана на директора Мариус Донкин да играе в “Три високи жени” на Едуард Олби с режисьор Стефан Спасов. Така след повече от 20 години пауза животът ѝ на сцената на Народния театър започва отначало. Следват предложения и от други трупи. “И аз летях, не можех да повярвам, че имат нужда от мен”, смее се актрисата. Историята ѝ продължава и до днес.

Мария Стефанова е от онези редки артисти, за които театърът не е просто изкуство, а съдба. Живот, в който има всичко – любов, загуби, унижения, възходи и завръщания. И точно затова признанието “Аскеер” за цялостен принос не е просто награда. То е потвърждение на нещо, което отдавна е ясно – че сцената има своя кралица майка. И тя все още е там.