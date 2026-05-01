Мъже с перуки и рокли изненадаха Зуека за 61-ия му рожден ден

Актьорът и художник Васил Василев - Зуека отпразнува 61-ия си рожден ден. За празника му го изненадаха негови приятели, облечени с рокли и с перуки. Сред тях е и актьорът Мартин Гяуров, който от скоро живее в испанското градче Алтея заедно със съпругата си - актрисата Йоанна Темелкова, и сина им Филип.
"Благодаря ви,скъпи приятели,за отношението, за изненадата, за това, че сте се организирали абсолютно потайно от мен...", пише Зуека в социалните мрежи. Той сподели и снимка на тортата със свещички.
"В Алтея се заформя КРЪГ. Направихте ме щастлив! И ме изненадахте! Все по-рядко се случва!... Благодаря и на хилядите поздрави, емотикони и вся асталная, които отделихте от времето си за мен! Щастлив съм! Благодаря ви!", пише още актьорът.