Хулио, който направи “Левски” шампион, обикна България за 16 месеца

Треньорът на "сините" използва всяка свободна минута, за да обикаля нашата родина

Семейството на Веласкес живее в София от известно време, много им харесва в столицата

5 януари 2025 г. На официалния сайт на “Левски” е обявен новият треньор на тима. Името му изненада всички - Хулио Веласкес. Испанец, водил няколко популярни у нас европейски тима - “Виляреал”, “Бетис”, “Беленензеш”, “Удинезе”, “Алавес”, но без сериозен успех. В повечето целта е даденият отбор да бъде спасен от изпадане. А не, каквато е философията на “Левски” - винаги да се бориш за отличия.

Иначе кариерата му като наставник започва още на 30 години. Така той се превръща в най-младия треньор в историята на второто ниво на испанския футбол, след като поема дубъла на “Виляреал”.

Всъщност за последно Веласкес работи в бившия клуб на тогавашния мажоритарен собственик на “Левски” Наско Сираков - “Реал” (Сарагоса). Хулио пък бе едва вторият от своята страна, застанал начело на все още 26-кратните шампиони. Първият бе Пепе Мурсия, който изкара едва 4 мача, преди да бъде махнат.

Началото за испанеца при “сините” бе трудно

Тежки загуби в контролите, макар и да казват, че никой не гледа резултатите от предсезонните подготовки. Веднага се появиха твърдения от типа: “Този за нищо не става”. И нищо чудно да последва съдбата на първия испанец в клуба от “Герена”. Появиха се и твърдения, че ще се върне в родината си, за да реди шезлонги на плажа.

Само че Веласкес имаше други намерения. Въпреки че мнозина се присмиваха на аргументите му и статистиките, които вади след слаби мачове през миналия сезон, “сините” успяха да завършат на второ място. Нещо, което не се бе случвало от 10 години насам.

А през този под ръководството на испанския тактик от Саламанка “Левски” сложи край на най-дългата си серия без титла у нас - цели 17 години. Така чаканият момент настъпи в събота, когато пред изпълнения до краен предел стадион “Герена” “Левски” победи 1:0 ЦСКА 1948. И така хегемонията на “Лудогорец” - 14 поредни титли, което е изравнен световен рекорд, ще приключи.

Архитект на този велик триумф е именно Веласкес.

Испанецът е истински фанатик на тема футбол

Той става и ляга с работата. Гледа, следи, анализира. Иска да е подготвен за всеки двубой максимално, без значение дали съперник е боксовата круша “Монтана”, или вечният враг ЦСКА. С две думи казано - истински работохолик. Може да говори за футбол, дори и току-що да си го събудил от сън. Паралелно с това е и отличен психолог. Умее да говори с играчите. Има правилен подход - нещо, което е изключително важно в модерния футбол. Поведението му няма много общо с повечето треньори, които идват у нас. Веласкес е, така да се каже, различен за нашите ширини.

Държи много на срещи с медиите. За разлика от много наставници в елита испанският предводител на “Левски” желае да застане на пресконференция преди всеки един мач. Маниер, прихванат от европейските клубове, в които е работил. Вярно е, че на т.нар. брифинги Веласкес не казва нищо конкретно. Говори само за предстоящия мач и за ситуацията към момента в отбора. Не излиза от зоната си на комфорт. Понякога звучи скучно. Но той е такъв.

И още един щрих - Веласкес знае как да измъква най-доброто от това, с което разполага. Защото “Левски” със сигурност не разполага с най-скъпата селекция у нас.

Всъщност испанският предводител на столичани натърти на това най-вече след една от трите последователни загуби от “Лудогорец” в рамките на по-малко от месец. Но тогава хейтът към него бе огромен, защото няма нито един спечелен голям мач, визирайки дуелите с разградчани и с вечния съперник ЦСКА. Е, “червените” вече бяха победени от отбора на испанеца. И по този начин Веласкес има победи над всички тимове, които са част от елита ни, откакто той пристигна по нашите ширини.

Още в началото на сезона, през лятото, при мнозина

се появиха подозрения, че това е годината на “Левски”

8 мача в Европа. Елиминиране на “Апоел” (Беер Шева), който сега се бори за титлата в Израел, а много добре знаем, че тамошното първенство е доста по-силно от родното.

Абсолютно надиграване срещу “Брага” и злощастно отпадане от този тим, който сега е на 1/2-финал в Лига Европа. Две победи над “Сабах” - тима, който ще бутне хегемонията на чудото от Шампионската лига “Карабах” в Азербайджан.

Краят на европриказката на “сините” бе сложена от АЗ (Алкмаар). А нидерландците само преди по-малко от месец бяха на 1/4-финал в Лигата на конференциите и спечелиха купата на страната си. Покрай тези мачове част от феновете на “сините” вече бяха разбрали, че отборът им е случил на треньор. Знамена, стикери и т.н. редовно се виждаха на “Герена” с надпис Vamos Hulio (б.а. - Хайде, Хулио).

Паралелно с мачовете в Европа, испанецът показа, че знае отлично как да ротира състава си. И тръгна ударно в първенството. Критики към Веласкес се появиха, че не отлага мачове от вътрешния шампионат. Но треньорът бе категоричен: “Няма по-хубаво от това да играеш 2 пъти на седмица”.

Логично в един момент дойде лек спад. Няма как без такива. Но с последователни серии от по 3-4 поредни победи “Левски” си стоеше на първото място. Разбира се, при всяко поражение критика от всякакви спецове, знайни и незнайни, имаше. Такива се изсипаха и след трите поредни загуби от “Лудогорец” - за суперкупата, купата и първенството. Разбира се, ротациите на Веласкес не се харесаха на никого. И така се намери още една причина той да бъде критикуван. Все едно анализаторите и разбирачите са вътре в отбора и знаят по-добре от самия треньор кое е най-добре да се случи.

Негативи 44-годишният наставник отнасяше и за поведението си.

Веласкес има буен нрав

Експресивен е в действията си край тъчлинията. А веднъж неговия яд усети и скамейката на стадиона на “Славия”, след като с каратистки удар испанецът я разби.

Но в края на сезона най-важното е, че “Левски” е на върха в класирането. Пък дали си победил някой веднъж или два пъти, или с какъв състав си излязъл в 19-ия кръг, остава в миманса.

Снимка от официалното представяне на Хулио Веласкес през миналата година. Тогава испанецът подписа за 1,5 г., но преди месеци удължи договора си до 2028 г. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

С успехите, които постига, в родината на испанеца се сетиха за него. Не че няма за кого да пишат от страната на европейския шампион. Но Веласкес им е хванал окото. И често в най-големите издания - “Ас” и “Марка”, се появяват материали за предводителя на “Левски”.

“Хулио Веласкес, чудото от България”, бе един от материалите на иберийския полуостров, който описва как сънародникът им е напът да бутне най-дългата шампионска серия в историята - тази на “Лудогорец”.

Първите месеци на Веласкес в България не бяха трудни само заради критиките от медии, фенове и т.н. Тъй като е на абсолютно ново място - България, 44-годишният треньор първоначално пристигна у нас без семейството си - съпругата му и сина му. След една победа в Пазарджик през миналия сезон треньорът бе уловен да разговаря по телефона с най-близките си хора. Често в паузите за националните отбори или при възможен момент, Веласкес хващаше самолета за родината си, за да може да се наслади на прекараното време, макар и малко, със семейството си.

Сега ситуацията вече е различна. Съпругата на испанския спец и синът им Хайме, вече се преместиха у нас. Живеят в апартамент в широкия център на София. Синът им ходи на детска градина. А цялото семейство много харесва България. При всяка удобна възможност - свободен ден или няколко заради пауза, фамилия Веласкес не се отправя към родината си. А опознава България. Испанският спец обикаля родните забележителности и още повече опознава историята ни. Самата

госпожа Веласкес е специалист по човешки ресурси

Тя е изгледала един мач, откакто е в София от стадиона. И то какъв! Този срещу ЦСКА 1948, след който "Левски" стана шампион. На трибуните бе и техният син - Хайме.

“Моята съпруга не е гледала мой мач вече над десет години. Не защото не ме обича, а защото не ѝ се отразява добре. А и защото знае какво трябва да изтърпи, ако не победим”, каза на въпрос на “24 часа” Веласкес през лятото дали семейството му ще го подкрепя от трибуните по време на първия му изобщо европейски мач в кариерата му, този с “Апоел” (Беер Шева) на “Герена” от първия квалификационен кръг на Лига Европа.

Отделно от това на Веласкес му допада и родната кухня. Няма любимо наше ястие, но традиционната българска храна му допада.

Че у нас му допада и му харесва, свидетелства и фактът, че треньорът на “Левски” учи и езика ни. Той редовно поздравява журналистите преди и след пресконференциите си. “Добър ден, здравейте”, на чист български изрича Веласкес при всеки допир с медиите.

Един от любимите транспаранти на феновете на “Левски” през този сезон, който е насочен към треньора на “сините”. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Испанецът неведнъж е споделял, че иска да разбира езика в страните, в които работи. Към момента той знае отлично 5, но напредва и с уроците по български.

“Вярвам, че уважението към страната, в която работиш, започва с езика”, споделя в свое интервю преди време предводителят на столичани.

Иначе майката на Хулио е бивш медицински работник

По време на пандемията от коронавирус тя е на първа линия в Испания и помага на болните.

След като “Левски” узакони титлата си под ръководството на Веласкес пък, испанският спец ще се нареди до унгареца Режьо Шомлай, чеха Рудолф Витлачил, Славолюб Муслин и Люпко Петрович, които са единствените чужденци, ставали шампиони с “Левски”. Отделно съвсем скоро испанският предводител на “сините” скоро ще стане и чужденецът с най-дълъг стаж на “Герена”. Само Рудолф Витлачил има по-дълъг престой от настоящия треньор, но скоро ибериецът ще го задмине.