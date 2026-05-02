Евтим Милошев с тайна мечта да приготви сам вечеря за семейството си

Сериалът на Милошев ли е? Така почитателите на българското кино се питат, когато тръгне нова поредица по телевизията. Причината е, че името му стана синоним на най-добрите сериали, които може да се гледат у нас.

Продуцентът Евтим Милошев празнува рожден ден днес и продължава да се занимава с кино, макар и в политиката - като служебен министър на туризма в два последователни мандата, да остави видима следа. Сега обаче желанието му е той сам да приготви празничната вечеря за семейството и роднините, защото доведеният му син Димитър Рачков-младши се е прибрал от Париж, където е студент. Но си признава, че готвенето най-вероятно ще остане само негова мечта на този етап, защото все още подхожда със страхопочитание към кулинарията.

Пожелава си най-баналните неща, които всъщност са най-стойностни - живот и здраве за хората, които обича. И се надява най-хубавото - каквото и да е то, да му предстои.

