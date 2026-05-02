Тънка червена линия минава през живота на Михаела Доцова, преди Румен Радев да запали звездата й

За поста я издигнал лично лидерът на "Прогресивна България". Необичайно, но дори закоравели чиновници намират добри думи за новата шефка на парламента

Роди се звезда! Това са първите думи на всички, които познават Михаела Доцова - новата шефка на парламента.

Не защото могат да се направят аналогии с филма отпреди осем години с Брадли Купър и Лейди Гага, а защото всички коментари по адрес на 42-годишната юристка са наистина положителни.

“Много свястна жена”, сериозен и стойностен човек, “има безспорни качества”, изключителен професионалист, голям специалист и истински работохолик. Така я описват хората, които я познават и са работили с нея.

В четвъртък Доцова зае един от най-високите постове в държавата - председател на Народното събрание. Запознати твърдят, че новата ѝ роля не би трябвало да я затрудни - заради юридическия и административния опит, които е натрупала зад гърба си, включително и в парламента. С избора ѝ отново жена ще ръководи законодателния орган и ще внася ред в доста хаотичната понякога къща на депутатите.

“Добър юрист, дисциплиниран човек, който ще се справи”, описа я пред “24 часа” един от първите ѝ началници - бившият председател на НС Михаил Миков. Именно с него тя започва да трупа опит в парламентарните дела, тъй като е част от правния отдел, докато той е начело на 42-ото събрание.

“Изключително порядъчен човек,

който си гледа работата. Експерт в правото, особено в екологичното, и добър администратор”, пък е коментарът на един от последните ѝ шефове - бившия министър на екологията Манол Генов.

Народните представители не сме тук, за да служим на краткия хоризонт на деня, а на дългия хоризонт на републиката. Историята не помни шумните, а помни градивните. Като пръв измежду равни призовавам да се върнем към правовата държава и да защитаваме изконните интереси на държавността. Като председател ще отстоявам върховенството на конституцията и стриктното спазване на правилата на парламентарната република, обеща Доцова минути след като получи доверие като председател.

Събра 188 депутатски гласа зад себе си - освен на своите от “Прогресивна България”, така и от ГЕРБ и ДПС като жест за диалогичност. Останалите се въздържаха, а освен “Възраждане” никой не предложи алтернативна кандидатура за високия пост, уважавайки правото на най-голямата група да излъчи председателя на парламента. За първи път от 5 г. насам гласуването за шеф мина рекордно бързо и без превърналото се в тенденция неколкодневно зацикляне на парламентарната работа (заради политическата криза, липсата на ясни мнозинства и бързите мандати).

Номинацията на Доцова за председател бе възприета като

знак, че управляващите залагат на експертност и институционален опит,

а не на партийното строителство и познания.

За поста я издигнал лично лидерът Румен Радев, разкри новият зам.-шеф на групата на “Прогресивна България” Слави Василев пред bTV. Михаела Доцова и Румен Радев разговарят при откриването на новия парламент в четвъртък. Преди да бъде избрана за председател, тя седя на първия ред до лидера. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

“Ние я обсъждахме, но тя още по време на първите ни съвещания излезе като лидер на парламентарната дейност. И нейният избор беше съвсем естествен”, обясни политологът.

В 52-ото народно събрание Доцова влезе като водач на листата на “Прогресивна България” от столичния 23-и МИР, където получи 6468 лични преференции. Михаела Доцова с кандидати за народни представители от столичната листа на “Прогресивна България” СНИМКА: ФЕЙСБУК

А в предизборните си изяви залагаше основно на теми от сферата, в която е специалист. Не може да има безконтролна власт! Належаща е смяната на главния прокурор. Абсолютно неприемливо е наличието на какъвто и да било държавен орган с изтекъл мандат, каза тя в едно от интервютата си, с което зададе посоката, в която формацията на Радев иска да вървят реформите в съдебната власт. Направи го двайсетина дни преди и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов да хвърли оставка.

Миналото, а и семейството ѝ са обвързани с тънка червена линия -

дъщеря е на бившия дългогодишен кмет на Берковица Милчо Доцов

Той има 3 мандата като градоначалник на общината и редовна гарантирана подкрепа от социалистите. Михаил Миков и Корнелия Нинова като председатели на БСП лично са се включвали в агитацията за предизборните му кампании. А по времето на Миков като лидер на БСП дъщеря му Михаела е била за много кратко и на “Позитано” 20.

От официалния профил на Доцова във фейсбук пък се вижда, че през 2019 г. шефът на новата управляваща парламентарна група Петър Витанов, тогава евродепутат от БСП, е направил специално видеообръщение в подкрепа на кметската кампания на татко ѝ. “Берковица, аз и БСП заставаме зад кандидатурата на инж. Милчо Доцов. Програмата му е продължение на неговия успешен социален кметски мандат”, казва във видеото настоящият водач на депутатите от мнозинството. Акцентира и на социалната политика, която Доцов би реализирал, ако вземе нов мандат. Тогава обаче инженерът губи кметската надпревара.

На следващите парламентарни избори през 2023 г. Доцов пусна като кандидат сина си Даниел (двамата бяха общински съветници заедно). Той се яви от коалиция “Алтернатива на гражданите”, но нито БСП, нито “Левицата” бяха зад гърба на Доцов-младши. Той остана пети, към момента отново е общинар в Берковица.

Ако към днешна дата Доцова е позната като безукорен юрист, първоначалната ѝ идея за професионална реализация е била насочена към медиите. Била е студентка във Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ “Св. Кл. Охридски”. В официалните си визитки обаче тя акцентира само на правната си диплома.

Доктор е по административно право и административен процес, като дисертационният ѝ труд е посветен на контрола за законосъобразност на актовете на общинските съвети. Придобива квалификацията си през 2020 г., а в рецензиите към него се посочва, че е работила от експерт до главен юрисконсулт в администрацията на Софийска област.

Автор е на над 13 научни публикации

и участник в множество конференции в сферата на местното самоуправление, изборните процеси и екологичното право.

Професионалният ѝ път е минал през дирекция “Правна” на Народното събрание и в търговско дружество. 9 месеца е адвокат в Монтана - до 20 ноември 2017 г., когато влиза в Министерството на околната среда и водите (МОСВ), където според CV-то, представено от “Прогресивна България”, повече от 7 години оглавява правната дирекция. В същото министерство тя е заемала и други ключови административни позиции, включително главен секретар на МОСВ при управлението на ГЕРБ и Бойко Борисов.

През 2017 г. Михаела Доцова става

част от Обществения съвет към ЦИК, като дори е негов зам.-председател

от юни същата година до март 2020 г. След това отново е член на органа, който обединява усилията на неправителствения сектор към провеждането на честни и прозрачни избори - неизменно до ноември 2023 г. Там е като представител на Института за модерна политика и на Асоциацията на младите юристи. След зимата на 2023 г. представителството е поето от бившата шефка на ЦИК Ивилина Алексиева - Робинсън.

През есента на 2023 г. името на Доцова вече “изскача” като шефка на правната дирекция в парламента от стенограмите на 49-ото НС - по време на сглобката при кабинета “Денков”.

Тя бе началник на политическия кабинет на министъра на околната среда и водите при правителството на Росен Желязков, когато поста бе квота на БСП и се заемаше от Манол Генов.

Доцова продължи да заема същата длъжност и при служебния министър на околната среда и водите Юлиян Попов, но излезе в отпуск няколко дни преди началото на предизборната кампания, за да се впусне в нея.

И в екоминистерството, където минава по-голямата част от кариерата ѝ, колегите на Доцова я помнят с добро. Описват я като изключително добър юрист в екологичното право. А като характер била “приятна” - обсъжда и разговаря меко с подчинените си, но в същото време безкомпромисно преследвала целите, които си е поставила. Като цяло за отзиви, които идват от устата на държавни служители, подобни оценки звучат изключително положителни. А чиновниците, както е известно, рядко имат грешна представа и добра дума за началник.

Като малка била актриса, участвала в сватбени ритуали и написала текста на химна на училището си

Председателят на парламента Михаела Доцова е ведра и засмяна, умее да изслушва хората и да взима правилните решения, казват близките ѝ от родния град Берковица.

Тя е дъщеря на бившия кмет Милчо Доцов, който 12 години се е грижил за съдбините на съгражданите си. Той е машинен инженер от Техническия университет в София. Има квалификация по фирмен мениджмънт от УНСС. През 3-те мандата като кмет е издиган от БСП, НДСВ и местна коалиция от партии.

“Не питайте мен за Михаела, защото за родителите техните деца са най-добри и няма защо да я хваля. Вярвам, че ще се справи на този висок пост. Гордеем се, разбира се, че ще работи за нашата страна, за България и прогреса. Тя е подготвена и дисциплинирана. Радвам се, че все повече млади хора навлизат в политиката”, каза за “24 часа” Милчо Доцов. Гордее се и брат ѝ, който сега е общински съветник. Инж. Милчо Доцов

Учителите от Второ берковско училище се радват, че тяхна възпитаничка е избрана начело на парламента.

Михаела е участвала в сватбените ритуали в обредния дом в Берковица. С усмивката си придавала чар на тържествата. Била актриса в самодейния театър в читалище “Иван Вазов”. Представленията радвали старите граждани. Била е водеща на музикално предаване в радио “Беркк”.

“Михаела е от моя първи випуск, когато постъпих тук. Тя е страхотно дете. Беше много организирана и изобщо много се гордея с нея и съм сигурна, че тя ще се справи”, разказва първата ѝ учителка Валя Крумова. Валя Крумова е била учителка на Михаела Доцова. СНИМКА: ЛЮБОМИР АНДРЕЕВ

Завършила е гимназия “Д-р Иван Панов” в Берковица. Била отличничка по български език и литература. “Помня Михаела като изключително умна, амбициозна, добронамерена. Тя беше един от лидерите на класа”, спомня си преподавателката.

Интересни са спомените на учителката ѝ по български език и литература Анелия Иванова. Според нея Михаела се вдъхновявала и пишела прекрасни есета. Затова се надявала, че след завършването на средното си образование тя ще следва българска филология. Но момичето избрало журналистика, след това право.

Като винаги усмихната и позитивна помни ученичката и бившият директор на гимназията Румян Горков.

На езика на Шекспир я учил Валери Георгиев, който сега живее във Великобритания. Той бил удивен от способността ѝ така бързо да овладява думите, произношението и граматиката.

Председателката на парламента дори написала едно ученическо стихотворение, а то станало химн на училището.

“Учудвам се какво точно попадение е този избор на Михаела Доцова. Тя е доктор по административно право, това е толкова полезно за парламента, където непрекъснато се решават различни казуси. Ще бъде полезна на хората. Ние, съгражданите ѝ от Берковица, горещо я подкрепяме”, казва жена, запътила се на разходка в града, който се слави с чистия въздух и бистрата кладенчова вода, с ягодите, малините и кестените.

Възрастни, седнали на пейките в парка, казват, че познават момичето, от добро семейство е и от малка е умна и амбициозна - неслучайно ѝ е поверена тази важна роля в държавата. Берковчани се надяват Михаела Доцова да ги навестява по някой път и да остави следа в управлението на България.