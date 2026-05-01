Мюзикъл на Френската гимназия в Бургас с награда от "Франкофонските сцени на България"

Мюзикълът „Кабаре", представен от театралната трупа на ПГРЕ „Г. С. Раковски" в Бургас, по-известна като Френската гимназия, спечели сърцата на зрителите и грабна наградата на публиката на 29-то издание на Националния фестивал за училищен театър на френски език „Франкофонските сцени на България", съобщиха от гимназията.

Фестивалът се организира от Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България и Френския институт.

Тазгодишен патрон и член на журито бе актрисата Йоана Буковска, която също има силна връзка с френската култура и споделя, че точно часовете по театър на френски са запалили любовта ѝ към сцената.

Авторският спектакъл „Le Cabaret" е дело на ръководителя на театралната трупа към ПГРЕ – Добрин Катеров, който е едновременно сценарист и режисьор на постановката.

Историята в спектакъла проследява съдбата на Жозефин – амбициозна млада крадла, която е на път да осъществи най-големия си удар, но планът ѝ се проваля и в опит да избяга от полицията. С 2,5 млн. евро тя попада в изоставено и зловещо кабаре, чиито врати са заключени от години. Вътре времето сякаш е спряло, сцената изглежда като замръзнала, а фигурите в дъното са почти като живи, което поставя въпроса дали Жозефин не е отключила нещо много по-опасно – почти вековно проклятие. Отговорите се разкриват на сцената на „Кабарето".