Теодора Духовникова: Благодаря на Господ, че много пъти бях близо до другата страна, но се връщах

Благодаря на Господ за това, че много пъти бях близо до другата страна, но се връщах.

Това каза пред Деси Банова-Плевнелиева по Нова тв актрисата Теодора Духовникова.

"Абсолютна случайност е, че още като дете играх в театъра. Всичко е било случайно. Не съм амбициозна. Никога нищо не е било на всяка цена. Дори и когато съм пробвала да изляза от театъра, той си ме е връщал. Не съм имала и амбициозни родители. При мен просто се случваха нещата. Най-трудно се преодолява липсата на самочувствие на сцената. Страхът много пречи. Това актьорът го взима в себе си след много години на сцена", каза Духовникова.

Звездата от театъра обяснява, че ролята, която е променя, не само на сцената, но и в живота, е "Ръкомахане в Спокáн".

"Исках това да ми се случи пак. Беше паметно преживяване", споделя още Духовникова.

Актрисата признава, че проектът "Поетите" е уникален.

"Нашата поезия е световна. Чета много, но българската е страхотна. Искаме да срещнем публиката с едни стихове, които може би хората са забравили. Смеем да се гордеем, че след "Поетите" се върна любовта към поезията у нас".

Актрисата разкри, че най-трудната й битка, е с характера й.

"Нашата професия е много несправедлива. Колкото и да е красива, щастлива и смислена, е изключително трудна и тежка Много талантливи хора, не издържат и изчезват. Ако нямаш характера... Зависиш от други хора. От мнението им. Самата професия не ти дава лукс. Това, което много пъти ме е карало да се откажа, е, че аз без театъра не мога. Това е голямата ми любов, изключваме Стефан и децата", споделя Теодора Духовникова.

"Преживяла съм много тежка моменти. Както казва мама: Абе, маме, толкова хубави неща ти се случват, и веднага след това, лоши...".

Животът ми е разделен на две - преди и след Стефан (половинката й). И двамата могат един без друг, но когато са заедно, са адски щастливи.

"Голям подарък е, че сме заедно. Една жена става още по-красива, след като роди".

В момента Духовникова признава, че е в различен период. По принцип с мъжа й обичат шумните компании.

"Сега бягам от това. Искам тишина и спокойствие", признава актрисата.

Най-голямото чудо в живота на Духовникова е самият живот.