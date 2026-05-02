Виктория се похвали с тялото на Дейвид Бекъм на 51-ия му рожден ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Виктория Бекъм се похвали с тялото на съпруга си Дейвид навръх 51-ия му рожден ден. Бившата певица показа снимка на футболната легенда в изрязан червен бански на яхта и му се обясни в любов.

Сияещ на снимката, направена по време на една от многото им общи почивки, бившият футболист не остави много на въображението, докато показваше коремните си мускули и множеството си татуировки.

Виктория сподели и снимка на спортната звезда като дете, държащ футболна топка, както и влюбени фотоси на двамата

В трогателен надпис тя написа:

„Ти си нашият свят, нашето всичко. Обичаме те толкова много!!! „Честит рожден ден на най-добрия съпруг, татко, син, брат и приятел. На най-милата и щедра душа. Ще те глезим цял ден!!!! Никой не го заслужава повече от теб ".