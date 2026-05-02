Ганкиното хоро завладя джаз публиката в Египет

Българската цигуларка, певица и актриса Емануела Калчева – Джайма изпълни завладяваща интерпретация на Ганкино хоро на традиционния концерт по случай Международния ден на джаза на 30 април, организиран от „Египетското джаз общество".

„Джазът е еклектичен стил, в който има най-различни течения. Моят джаз е фюжън с традиционна музика – било то българска, било то ромска. Винаги обичам да направя нещо различно, да обогатя или да дам моя музикален отпечатък върху нещо, което съществува", каза за БТА Джайма.

Тя сподели, че отдавна мечтае да изпълни Ганкиното хоро, което е предизвикателство заради трудния ритъм. „Във вечерта на концерта си спомних за баща ми", разказа артистката. „Бях още малка, в Музикалното училище, когато той ми каза – ако искаш да станеш известна по света, научи се да свириш българска музика. Тогава не се съгласих с него, но когато изсвирих това парче, когато излязох на сцената, толкова години по-късно, си казах: баща ми имаше право, но трябваше да имам повече зрялост, за да мога да го разбера."

На сцената Джайма излезе с основателя на Египетското джаз общество и на емблематичния „Кайро джаз фестивал", пианиста и композитор Амро Салах, който е дълбоко свързан с България, Андре Сегон – бас китара, и Фади Тауаб Луис – барабани. Съвместната работа беше вдъхновяваща и забавна и за египетските музиканти, разказа тя. „Защото и за тях е предизвикателство да свирят такъв стил, такъв фюжън и преди всичко такъв ритъм. С мен бяха едни от най-добрите в Египет и бях много щастлива."

Препълненият салон на „Аркан театро" в Кайро отвърна с бурни овации на Ганкиното хоро на Джайма. Самата тя разбира, че публиката го е харесала, чак когато получава видеозаписи на изпълнението след концерта.

„Когато съм на сцената, не мисля как публиката ще го приеме, а съм концентрирана в това да бъда възможно най-отворена, за да мога да реагирам на всичко, което се случва в момента музикално, защото в джаза има много импровизации, но в същото време има и много точни и прецизни неща, които трябва да се случат. Изпълнението беше смесица от математическа точност, защото 11/8 е много труден ритъм, и импровизация", отбеляза българската музикантка.

Емануела Калчева – Джайма завършва Националната академия за театрално и филмово изкуство в София и заминава за Франция. След близо тридесет години в Париж, по време на пандемията от КОВИД-19, се премества в Кайро, където започва да преподава музика в едно от международните училища.

В египетската столица Джайма участва в Международния джаз фестивал. Освен с основателя му Амро Салах, пее и свири с джаз легендата Яхия Халил, с групите „Акордеонела", „Вайръс" и др.

През пролетта на 2023 г. Джайма е затворена няколко месеца вкъщи с гипсиран след счупване крак и попада на реклама за кастинга на „Гласът на България", която я отвежда до сцената на предаването и четири обърнати стола.

Един от последните ѝ проекти е триото „Сакре фем", в което си партнира с американката Кира Уайс на виолончело и египтянката Сафа Хелали на традиционния инструмент рабаба.