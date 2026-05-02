Историята на чипровския килим разказва 11-ото издание на местния Фестивал на килима

Фестивал на чипровския килим се провежда в момента в Чипровци.

На централния площад „Чипровско въстание“ и по улиците около него са разположени сергии, на които се продават чипровски килими, пана, фланелки и сувенири с мотиви от чипровския килим. Производители и търговци презентират стоката си и разказват на гостите историята на чипровския килим. Чипровчанки въртят чекрък и хурки с прежди и показват как се подготвя вълната, от която изработват килимите. На типичния за района чипровски стан правят демонстрации как се тъче килим, как се работи с тупицата и т.н. На открито, на специално направени инсталации, са поставени чипровски килими, които са атракция за туристи и гости на града, пише БТА.

В програмата за празника, който започна снощи, са включени концерти на различни изпълнители, сред които група „Тома“, Райна, „Дует 02“ – Мартина и Елица, оркестър „Монт Мюзик“ и танцова школа „Финес“ към АртСтудио „Инел“ – Монтана. Предвидени са лекции и научни дискусии за чипровския килим, конкурс за детска рисунка на открито, детско бягане за купата на Община Чипровци, документална изложба, международен шахматен турнир и други.

Организаторите от местната управа припомнят, че чипровският килим е обявен от ЮНЕСКО за световно културно наследство. Килимът се тъче бавно на ръка, за производството му се използват само природни материали и багрила, а в него се вплита характерната за Чипровци шарка канатица. Знанията и уменията за изработването на килима се предават в семействата в Чипровци от стари на млади и така традицията продължава във времето, като се предполага, че датира от седем-осем века. Историческият музей в Чипровци притежава богата колекция от килими, изработени от 17-и век до днешни дни, а много туристи пристигат в града, за да я разгледат, и днес музеят посрещна много гости.