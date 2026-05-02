Принцеса Шарлот отпразнува 11-ия си рожден ден на плажа (Видео)

Принц Уилям и принцеса Кейт споделиха очарователно ново видео, на което дъщеря им принцеса Шарлот се забавлява в пясъка и играе с кучето на семейството Ото по повод 11-ия си рожден ден.

В краткия клип, който разкрива част от живота на принцесата по време на семейна ваканция, Шарлот се наслаждава на приятни моменти с кралските кучета, сред които и Ото, докато дългите ѝ коси се веят на вятъра.

В знак на любовта си към природата 11-годишната принцеса изписва съобщение в пясъка с редица бели камъчета, а след това показва спортната си страна, като се забавлява с крикет на плажа, пише "Дейли мейл".

Към краткия клип, подготвен от Бъкингамския дворец, принц Уилям и принцеса Кейт написаха: „Благодарим ви за прекрасните пожелания за рождения ден на принцеса Шарлот, която днес навършва 11 години!"