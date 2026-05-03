Папи Ханс: 10 години се разделях с идеята, че ще чуя песните си по радиото

Престъпление ли е срещу културата на България, ако 10-20 години лъжеш хората, че поп музиката е едно нещо, а хората слушат, плащат и искат да ходят на друго нещо? Според мен е престъпление. Пускам радиостанция и все едно си пъхам в ушите джънкфуд, заяви певецът Папи Ханс пред Нова тв.

Искам да говоря с песните си, не да ме помнят с това, че съм първият, който си е тръгнал от наградите на БГ радио (през 2023 г.). Тръгнах си, както си тръгва всеки човек, когато види, че е викнат на някое място, за да бъде унижаван. Според задкулисието, аз не съм в топ 15 на артистите в страната. Според реалността това не е точно така. Всички, които разчитат на радиостанциите, за да бъдат актуални, искат най-малко да съществува човек като мен. Човек, който не се върти по радиостанциите, а просто има кабел за интернет.

Никога няма да преклоня глава. никога няма да целуна ръка, никога няма да се подмажа на някой, за да ме пусне, да ме ротира, да ме покаже, да ми даде наградка да си закача някакво злато на стената. Моята награда са хората, които ми знаят песните.

Приключих с баладите, просто защото вече не съм тъжен. Това съм аз - не ви харесва? Съжалявам! Не мога да се харесам на всички.

Целият живот е битка срещу контрола. От хората съм, които си запретват ръкавите и работят, после си получавам и хейта и любовта, заяви изпълнителят.

Искам да съм с по-твърда кожа - мислех си, че с годините ще стана по-силен, че ще ми загрубее кожата, но стана обратното. С години все повече се наранявам, все по-малки неща ми правят впечатление. Виждам несправедливост - побърквам се и трябва да се сдържам. Виждам нещо тъжно - обръщат ми се червата. С времето става все по-зле.

Артист е една от онези думи, които хората ползват много фриволно. Ако не си пишеш текстовете, ако не даваш нещо на света, ако нямаш позиция и гледна точка, какъв артист си? Артист означава човек с позиция и с послание. Безкрайно свободен съм, с което съм неудобен. Аз съм доказателството, че не са нужни връзки, че не са нужни лейбъли, че няма схема. Че ако си готов да понесеш 500 шамара, да приемеш целия дълъг процес на това да те тества обществото и да устоиш накрая, ти можеш да имаш кариера.

10 години се разделях с идеята, че ще чуя песента си по радиото. Бяха повъртяли малко, когато излезе, "Твой", малко - "117", и това беше. 15 000 продадени билети в "Арена Армеец" - това е нещо, което е факт. Малцина в попиндустрията могат да го постигнат. Не казвам, че съм по-добър от другите, а че да не признаеш нещо, което е факт, може би означава, че лъжеш, заяви още Папи Ханс.