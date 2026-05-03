Мими Николова и Цецо Елвиса записаха нов дует от проекта „Вечните евъргрийни"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нов дует от проекта "Вечните евъргрийни" записаха

Мими Николова и Цецо Елвиса. Това е песента „Двата бряга" от 70-те години на миналия век, позната от филма „Бягство в Ропотамо" (1973). Оригиналното изпълнение е на Мими Николова и Борис Гуджунов, припомня БТА, като се позова на екипа на Цецо Елвиса.

Музиката е на Иван Стайков, а текстът е написан от Димитър Василев. Новият аранжимент е на Щерилион Пилидов.

Мими Николова и Цецо Елвиса записаха преди време първия си дует на емблематичната песен „Замълчи, замълчи", реализирана съвместно с цигуларя Веско Ешкенази.