„Ролинг стоунс" потвърди излизането на нов албум

Foreign Tongues е заглавието на предстоящия музикален проект на групата „Ролинг стоунс". Това потвърдиха музикантите, съобщава Прес асосиейшън медиа/ДПА и БТА.

Това става след месеци на загадки от страна на рок групата чрез мистериозни билбордове и публикации, които породиха слухове, че бандата ще издаде нов албум – първият им след Hackney Diamonds, спечелил награда „Грами" през 2023 г.

За излизането на новия албум на 10 юли се разбра, след като членовете на групата Мик Джагър, Рони Ууд и Кийт Ричардс споделиха в събота графичния дизайн, като всеки музикант публикува различна част от корицата.

Джагър сподели снимка, която показва илюстрация на нещо, което прилича на устата и брадичката му. Ууд сподели средната част на корицата, която разкрива очите и носа му. Ричардс допълни пъзела и сподели горната половина, на която се вижда илюстрация на главата – с разрошена коса и многоцветна бандана.

В петък групата сподели откъс от неизвестна песен в 13-секундно видео пред своите 4,2 милиона фенове, показващо емблематичното им лого с език и устни на движещ се фон. Текстът се състоеше от две емоджита, включително едно на CD, което накара феновете да повярват, че те намекват за нов албум.

Слуховете за нова музика се появиха за първи път миналия месец, когато по улиците на Лондон се появиха редица загадъчни съобщения, включително плакати и QR кодове, свързани с The Cockroaches.

„Ролинг стоунс" са издавали музика и са изнасяли концерти под псевдонима The Cockroaches, като в Инстаграм са споделяли тийзър клипове, намекващи за името.

The Cockroaches по-късно издадоха на винил сингъл в ограничен тираж, озаглавен Rough And Twisted, който се продава най-вече в независими музикални магазини.

Основани в Лондон през 1962 г., „Ролинг стоунс" имат дълга история с албуми, оглавявали класациите, и сингли номер едно, включително (I Can't Get No) Satisfaction, Paint It Black и Start Me Up.

След като дългогодишният член на групата Чарли Уотс почина през август 2021 г. на 80-годишна възраст, Стив Джордан зае мястото му като барабанист.

През десетилетията на своята кариера „Ролинг стоунс" имат 14 албума, достигнали първото място в класацията на Великобритания, и осем хита, достигнали първото място.

Рок групата беше въведена в Залата на славата на рокендрола през 1989 г., припомня ДПА.