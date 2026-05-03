С 5-има души екип и два куфара Дара замина за Виена за Евровизия

Дара замина с 5-има души екип и два куфара за Виена, за да представя България на Евровизия.
На софийското летище я изпратиха нейни фенове, които я засипаха с подаръци за късмет. Един от тях е умалена фигура на самата Дара, която е с аутфита от песента "Бангаранга" и държи статуетката на победата.
"Спокойна съм и съм развълнувана да видя сцената тази вечер", каза Дара.
Във Виена ще се включат и другите членове на екипа й, както и съпругът й, който ще я подкрепя. Нашата представителка е доволна, че е първа и ще открие втория полуфинал, който е на 14 май.