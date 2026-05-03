Илияна Раева към Наско Сираков след триумфа на "Левски": Ти успя, любов моя!

Илиана Раева излезе със силни думи към съпруга си Наско Сираков след подпечатването на титлата на "Левски". "Сините" прекъснаха 17-годишното чакане и отново са на върха.

А в основната това да се случи е Наско Сираков. Легендата на "сините" бе мажоритарен собственик 6 години. И показа, че знае какво прави, когато се захване с футбол. Отделно преди дни Сираков предаде акциите си на бизнесмен Атанас Бостандижев. И вече ще е президент на клуба, който го направи легенда.

Ето какво написа Раева:

Честита, толкова жадувана титла, скъпи Левскари!

Моето силно момче...

Шест години желязна воля, непоклатима вяра и аскетична отдаденост за спасението на любимия му "Левски".

От него се изискваше да бъде истински ефективен лидер в една непосилно тежка обстановка. Той имаше ясна визия за бъдещето, неподозиран нюх как да се случват нещата, необходимата доза чувствителност към хората, с които трябваше да работи на всички нива. Но най-голямата му сила беше неговата фанатична увереност в собствените му сили и възможности, както и, че ще успее, през каквото и да се наложеше да премине. И той успя и премина!

Ти успя, Любов моя! Устоя на всички зловредни атаки, предателства, лъжи и унижения към семейството ни. Носеше кръста си с достолепие и мъдрост... Уверено вървеше по своята Голгота. И я премина... И оцеля... Мълчеше и търпеше... Понесе всичко... "и само с очите си гледаше и виждаше въздаянието на нечестивите." ...

Ти успя в тази толкова важна Мисия не само да спасиш любимия си отбор, но и да върнеш щастието на милиони сини сърца. Сини сърца, които 17 години жадуваха да видят своята Светиня на върха. Същите тези сини сърца, които 6 години бяха до теб, бяха твоят щит и не те предадоха, а се бореха заедно с теб за възкресението на "Левски"!