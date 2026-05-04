Сандокан си обръсна брадата - Джан Яман в комедия за първи път, ще бъде адвокат

Ще те намразят, казал актьорът на бръснаря, но в социалните мрежи го харесаха

Турската звезда Джан Яман изненада феновете си с драстична промяна във външния вид, след като напълно обръсна емблематичната си брада. Изигралият неотдавна ролята на Сандокан актьор сподели момента в социалните мрежи, публикувайки снимки “преди и след”. Той пусна и кратко видео от бръсненето, което бързо привлече вниманието на последователите му.

Към клипа актьорът добави загадъчния надпис “Как се превръщаш в герой…”, което подсказва, че промяната не е случайна, а е свързана с професионални ангажименти. Според наличната информация новият му външен вид е продиктуван от изискванията на предстоящ проект - ситком, чиито снимки трябва да започнат това лято. Джан Яман позира с бръснаря, преди да бъде обръснат. СНИМКА: ИНСТАГРАМ/ CANYAMAN

За първи път в кариерата си Джан Яман ще се впусне в комедиен телевизионен формат, като се очаква да изиграе ролята на адвокат. Това бележи сериозно отклонение от образите, с които актьорът стана известен и обичан от публиката. Именно тази трансформация вероятно е наложила и премахването на неговата вече емблематична брада.

Новината за проекта беше потвърдена от самия актьор по време на публично участие, където той разкри, че се готви за ново професионално предизвикателство. Яман наскоро приключи снимките на испански сериал с елементи на трилър, в който влиза в ролята на бивш таен агент, което е още едно доказателство за разнообразието в актьорския му репертоар.