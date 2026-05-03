Джесика Прат ще пее в роля в Софийската опера и балет

Христо Николов

Джесика Прат ще пее скоро в Софийската опера и балет в оперна роля. Това съобщи директорът на операта акад. Пламен Карталов в края на концерта на световноизвестното сопрано тази вечер в София на фона на възторжените аплодисменти на сталата на крака публика в края на изявата.  

Австралийският колоратурен сопран пя за втори път днес на сцената на Софийската опера и балет в програма, озаглавена "Пролетта на обречената любов", като оркестъра на операта дирижираше италианският диригент Франческо Иван Чампа. 

Джесика Прат е една от най-признатите в момента в света изпълнителки на трудния белкантов репертоар. Докато в концерта си "Делириум" на 8 март тя представи сцените на полудяване в опери като "Пуритани", "Лучия ди Ламермур", "Сомнамбула" и  други, тази вечер програмата бе съставена от арии на същите героини но от първите действия на тези творби. За бис Джесика Прат изпълни сцената на полудяването на Оферия от "Хамлет" на френския композитор Амброаз Тома и изключително ефектната ария на Олимпия от "Хофманови разкази" на Жак Офенбах, с която завърши концертът. 

