10-минутни аплодисменти и два биса за Джесика Прат в Софийската опера

С десетминутни аплодисменти и два биса завърши концерта на Джесика Прат в Софийската опера днес, съобщи БТА.

След като на 8 март представи програма, наречена „Делириум“, на 3 май тя се завърна с нов репертоар в следобеден концерт, посветена на белкантото. Изпълнената до краен предел зала чу арии от Белини, Доницети и Верди. Пран е призната от в. „Ню Йорк таймс“ като сопрано с блестящ глас. Смятана е за една от водещите интерпретаторки днес на някои от най-трудните белкантови творби. Победител е в множество международни вокални конкурси.

Оркестърът на Софийската опера бе под палката на Франческо Иван Чампа (Италия).

Бисовете бяха с откъси от творби на Доницети (Quel guardo il cavaliere от „Дон Паскуале“) и Офенбах – Les oiseaux dans la charmille (Куклената ария) от „Приказките на Хофман“. Вторият бис е признат от критика и почитатели за един от най-ефектните – с колоратурна виртуозност и често с актьорски елемент, както беше и в София.

След тази грандиозна вечер, очакваме Джесика в своите роли на сцената на Софийската опера, каза директорът на операта акад. Пламен Карталов, след като подари цветя на сопраното, а тя кимна утвърдително и с усмивка.