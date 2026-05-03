ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свлачището край Пампорово е най-голямото у нас, “р...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22780190 www.24chasa.bg

10-минутни аплодисменти и два биса за Джесика Прат в Софийската опера

1136
Джесика Прат е призната за една от най-добрите интерпретаторки на музиката на Белини в света в момента.

С десетминутни аплодисменти и два биса завърши концерта на Джесика Прат в Софийската опера днес, съобщи БТА. 

След като на 8 март представи програма, наречена „Делириум“, на 3 май тя се завърна с нов репертоар в следобеден концерт, посветена на белкантото. Изпълнената до краен предел зала чу арии от Белини, Доницети и Верди. Пран е призната от в. „Ню Йорк таймс“ като сопрано с блестящ глас. Смятана е за една от водещите интерпретаторки днес на някои от най-трудните белкантови творби. Победител е в множество международни вокални конкурси.

Оркестърът на Софийската опера бе под палката на Франческо Иван Чампа (Италия).

Бисовете бяха с откъси от творби на Доницети (Quel guardo il cavaliere от „Дон Паскуале“) и Офенбах – Les oiseaux dans la charmille (Куклената ария) от „Приказките на Хофман“. Вторият бис е признат от критика и почитатели за един от най-ефектните  – с колоратурна виртуозност и често с актьорски елемент, както беше и в София.

След тази грандиозна вечер, очакваме Джесика в своите роли на сцената на Софийската опера, каза директорът на операта акад. Пламен Карталов, след като подари цветя на сопраното, а тя кимна утвърдително и с усмивка. 

Джесика Прат е призната за една от най-добрите интерпретаторки на музиката на Белини в света в момента.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)