Ансамбъл "Филип Кутев" с юбилеен спектакъл, представи го в зала 1 на НДК (Снимки)

Певици от ансамбъла по време на юбилейния спектакъл тази вечер в зала 1 СНИМКИ: АЛЕКСАНДРИНА ПЕТЕВА Снимка: Александрина Петева

Емблема на нашата страна, нарече президентът Илияна Йотова фолклорния ансамбъл "Филип Кутев" в своя поздравителен адрес към него. За първи път съставът представи юбилейния си спектакъл "Кръговрат" в зала 1 на НДК тази вечер, а Йотова изпрати специален поздрав към всички в него.

„Ансамбъл „Филип Кутев" е посланик на българската култура и на националната ни идентичност", казва още президентът в своя адрес. „Вашият голям талант е признание, а богатото ви творчество – наследство за бъдещите поколения".

Ансамбълът представи своя юбилеен спектакъл "Кръговрат". Снимка: Александрина Петева

„Едва ли преди 78 години, когато Филип Кутев е замислял създаването на нещо, свързано с традиционната ни култура, той е предполагал, че това нещо ще се превърне в ансамбъл и че творчеството на този ансамбъл ще плъзне по цялата земя“, каза пред публиката проф. д-р Елена Кутева, дъщеря на Филип Кутев и дългогодишен директор на ансамбъла. „Усилията на Филип Кутев и на неговите приятели художници, поети и музиканти са дали много хубав резултат“.

Ансамбъл "Филип Кутев" по време на концерта Снимка: Александрина Петева

На сцената прозвучаха творби, които присъстват в репертоара от неговото създаване, както и нови произведения. Сред тях бяха „Полегнала е Тодора“ от Филип Кутев, „Лечко стапай, бела Доне“ от Коста Колев, както и хореографските изпълнения „Самодиви“ и „Нанизи“ по музика на Георги Андреев. Популярната „Лале ли си, зюмбюл ли си“ прозвуча в памет на народната певица Верка Сидерова, която е била дългогодишен участник в състава и от чието рождение тази година се навършват 100 г., както обясни настоящият ръководител на състава Георги Андреев.

Ансамбъл "Филип Кутев" Снимка: Александрина Петева

Спектакълът включва и произведения, които са писани през 60-те години, но никога не са били представени на сцена. 

Ансамбълът получи цветя от служебния министър на културата Найден Тодоров, както и от редица други български състави.

Част от концерта на ансамбъл "Филип Кутев" Снимка: Александрина Петева

Сцена от концерта на ансамбъл "Филип Кутев" Снимка: Александрина Петева

