Антонио Бандерас гледа Радина Кърджилова в "Медея" в Мадрид

9852
Антонио Бандерас с Радина Кърджилва след края на "Медея" СНИМКИ: ОФИЦИАЛЕН ФЕЙСБУК ПРОФИЛ НА АКТРИСАТА

Четири дни хората в Мадрид можеха да гледат спектакъла на Народния театър "Медeя" в Мадрид, а сред публиката му в последната вечер се оказа и самият Антонио Бандерас.

След края на представлението той се срещна с актьорите и поздрави всеки от тях, като не скри удоволствието да гледа Радина Кърджилова в главната роля. Актрисата показа няколко кадъра и кратко видео от щастливата среща. В клипа ясно се вижда как Бандерас я поздравява с широка усмивка, а тя скромно му благодари.

"Какво щастие! Щастие, хора! Актьор от такава величина да дойде да гледа нашата "Медея"! Благодаря! Благодаря! Благодаря!", написа Радина Кърджилова към публикацията си в социалните мрежи.

Шестте представления на спектакъла в испанския Teatros del Canal се разпродадоха още през ноември, а тази вечер бе и последното му гостуване там.

