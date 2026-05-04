„Човешкото тяло" и съвършеството на пропорциите му от Годфрид Бамес с ново издание

След дълга пауза излиза нов тираж на „Човешкото тяло" – учебника по пластична анатомия от Годфрид Бамес (от Книгоиздателска къща "Труд").

Трудът на Годфрид Бамес от десетилетия е основно пособие в обучението по пластична анатомия на студентите по изобразително изкуство в много страни. Българският превод е направен по последното, девето преработено издание от 1997 г. В него са запазени напълно структурата и разпределението на материала в оригинала, коригирани са някои фактически грешки, а латинските наименования са приведени в съответствие с новата анатомична номенклатура от 1998 г. За да се запази логиката на изложението, не са променени някои от авторовите описания, които се отклоняват от класическата анатомия. За улеснение на читателите в изданието е включен и кратък терминологичен речник. Научен редактор на книгата е покойният вече проф. Еленко Томов.

„Човешкото тяло" обхваща пълен курс на изучаването на анатомията и превръщането й в изкуство, с акцент върху уменията, необходими за рисуване на човешкото тяло „отвътре". Всеки етап логично преминава през основните области на тялото – торс, крайници, глава и черти, като цялото тяло в крайна сметка се разглежда като една завършеност.

Книгата е придружена от над 200 илюстрации – цветни и черно-бели. Те включват произведения на художници, графични художници, скулптори, учители по изобразително изкуство и студенти. Всички те демонстрират как да се постигнат точни и изразителни форми. Безценен за начинаещи и напреднали ученици по рисуване от натура, книгата включва и практически упражнения, които ще помогнат за развитието на визуалното въображение.

Самият Бамес в увода пише: "Художественото изследване на природата на голия човек си остава предизвикателство. Да се вникне в човешките форми означава да се види "отвътре" най-съвършеното творение, което природата е създала. Няма връзки, отношения, особености на формата, закони, норми и движения, които да ни се струват така познати като тези на разбулената ни телесна организация. Тя е еманация на природното ни начало и същевременно наше най-интимно външно и вътрешно битие "тук и сега".

Книгата акцентира и върху значението на великите майстори в изкуството. За Леонадро Годфрид Бамес пише: „Яснота, триизмерност на наблюдението, разбираемост и системност на демонстрационната рисунка – това е голямата ни печалба от него. На Леонардо дължим и нещо още по-ценно: схващането, че изследване и рисуване произтичат едно от друго. Художествена практика и нейните природонаучни теоретични опори се сливат в единство в художественото майсторство. Наука и изкуство израстват от един ум". И илюстрира с Леонардовия „Витрувиански човек".

"Човешкото тяло" ще помогне на българските ученици, кандидат-студенти и студенти при изучаването и овладяването на формообразуващите структури на човешкото тяло. Подробното илюстративно онагледяване и синтетичният снимков материал позволяват изданието да служи едновременно и като справочен материал, и като ценно учебно помагало и за начинаещи, и за практикуващи художници.

За Годфрид Бамес

Готфрид Бамес е роден на 26 април 1920 г. във Фрайтал, Германия. Той е известен художник и учен. Бамес е плодовит писател и художник, смятан за майстор на живопистта. Неговият учебник по пластична анатомия „Човешкото тяло" днес е стандарт и се изучава в много училища по изкуства. Една от най-популярните му работи е „Голият човек" . През 1974 получава Националната награда на Германия за наука и технологии, а през 2000 – наградата за култура и изкуство на град Фрайтал.

стр. 490

цена 90 евро/ 176.02 лв.