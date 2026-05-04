Министърът на културата пусна своя снимка като джедай за деня на „Междузвездни войни"

Служебният министър на културата Найден Тодоров публикува своя снимка по повод деня на „Междузвездни войни".

На 4 май милиони фенове по света празнуват Star Wars Day – неофициалния ден, посветен на култовата филмова сага Star Wars.

Датата не е избрана случайно. Тя идва от популярната игра на думи с емблематичната реплика „May the Force be with you" („Нека Силата бъде с теб"), която феновете превръщат в „May the Fourth be with you"

Найден Тодоров е голям фен на поредицата "Междузвездни войни" е дирижирал и с джедайски меч. А увлечението му по легендарната космическа сага датира отдавна. "Навремето един от начините да бъда награден от баба ми, когато се справям добре в училище, бе да ме заведе да гледам "Междузвездни войни" за 65-и път", споделя той.